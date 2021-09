Κόσμος

Κίνα: φονικός σεισμός στην επαρχία Σιτσουάν (εικόνες)

Ξύπνησαν μνήμες από τον φονικό σεισμό του 2008 στη Σιτσουάν, που είχε ως αποτέλεσμα 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από ένα σεισμό με ρηχό εστιακό βάθος που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, στην επαρχία Σιτσουάν στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τους θανάτους, χωρίς να διευκρινίσουν τις τοποθεσίες που σημειώθηκαν και δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ανέφερε το κινεζικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών, αλλά το Κέντρο Σεισμικών Δικτύων της Κίνας μέτρησε το μέγεθος σε 6 βαθμούς.

Και οι δύο φορείς εντόπισαν το επίκεντρο του σεισμού σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της μεγαλούπολης Τσονγκτσίνγκ, της οποίας η μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές ζημιές και η καταστροφή είναι πιθανώς εκτεταμένη», ανέφερε το USGS σε αρχική του εκτίμηση.

Το 2008, η επαρχία Σιτσουάν επλήγη από έναν σεισμό μεγέθους 7,9 βαθμών, που είχε αποτέλεσμα 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους.

