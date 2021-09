Κοινωνία

Καλοφώνου για Ιωάννα: θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της υπό ειδικές συνθήκες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλαστική χειρούργος που βρίσκεται στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή, εξήγησε γιατί αυτά που φορούσε η Ιωάννα στο δικαστήριο, αποτεθούν μέρος τη θεραπείας της.

Η πλαστική χειρούργος Μ. Καλοφώνου, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ιωάννας όταν δέχθηκε την επίθεση με βιτριόλι, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως η εμφάνιση της Ιωάννας στο δικαστήριο κι όλα αυτά που φορούσε είναι θέμα της θεραπείας της κι όχι για κάλυψη ή εντυπωσιασμό.

Συμπλήρωσε δε πως ο ήλιος είναι επικίνδυνος για την εξέλιξη της υγείας της και υπογράμμισε ότι θα ζει το υπόλοιπο της ζωής της υπό ειδικές συνθήκες.

Η κυρία Καλοφώνου, είπε επίσης, ότι η Ιωάννα θα δει την εικόνα της να εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, καθώς οι επεμβάσεις θα συνεχιστούν, αλλά σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή θα παίξει και η ψυχολογία της.

Τέλος και μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ένα γενναίο και έξυπνο άνθρωπο και η ίδια δεν περίμενα κάτι λιγότερο από την απόφαση της να εμφανιστεί στο δικαστήριο, ενώ παράλληλα έκανε και μια αναφορά στις πρώτης της μέρες στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση και τις πρώτες της αντιδράσεις.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η πελάτισσα του επέλεξε να πάει στο δικαστήριο, αλλά όπως επεσήμανε το θέμα είναι γιατί ή δράστης αρνήθηκε να πάει, προβλέποντας πως δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο αναπληρωτής καθηγητής ενόργανης χημείας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μεθενίτης, πραγματοποίησε ζωντανά στην κάμερα του ΑΝΤ1, ένα πείραμα καταδεικνύοντας πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το βιτριόλι. Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση, απάντησε πως το βιτριόλι μπορεί να προκαλέσει θάνατο με διάφορους τρόπους.

Τι είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο κ. Σταθόπουλος, που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης με το βιτριόλι.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και βοριάδες την Πέμπτη

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 147 σημεία

Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο: τραγωδία σε ισόγειο διαμέρισμα