Ηράκλειο: Σεξ σε δημόσιο χώρο από ασυγκράτητο ζευγάρι

Ασυγκράτητο ζευγάρι έκανε…σεξ μπροστά στον κόσμο και μπήκε σε μπελάδες!

Οι ερωτικές περιπτύξεις σε δημόσιο χώρο έβαλαν σε μπελάδες ένα ζευγάρι από την Ουκρανία.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου μπροστά στα έκπληκτα ματιά μικρών και μεγάλων οι ασυγκράτητοι Ουκρανοί μετέτρεψαν το όχημα τους σε ερωτική φωλιά, χωρίς να τους ενοχλεί το παραμικρό.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η αστυνομία που έπιασε στα πράσα τους αλλοδαπούς να ερωτοτροπούν χωρίς να τους νοιάζει διόλου το γεγονός ότι τριγύρω είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου… που είχε σαστίσει από όσα έβλεπε να διαδραματίζονται.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για προσβολή δημόσιας αιδούς και πλέον θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους …σε κοινή θέα.

