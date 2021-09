Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Η ανάπτυξη φέρνει μέρισμα και διαχέεται στην κοινωνία (βίντεο)

Προέβλεψε πληθωρισμό γύρω στο 2%, ενώ προανήγγειλε χιλιάδες ελέγχους για να παταχθεί κάθε φαινόμενο αισχροκέρδειας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η αναθεωρημένη πρόβλεψη της ΕΛΣΤΑΤ για ανάπτυξη στο 5,9% από το 3,6% καταδεικνύει πόσο αποδοτική και συστηματική δουλειά γίνεται από την Κυβέρνηση.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη φέρνει μέρισμα και αυτό διαχέεται στην κοινωνία, παραπέμποντας στις παροχές που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως χάρη στην ανάπτυξη πολλοί συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά παρά τις δυσκολίες τη πανδημίας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, η ανεργία στη χώρα μας να βρίσκεται στο 14,2% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό της δεκαετίας.

Ο κ. Παπαθανάσης, είπε ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Κυβέρνηση έριξε στην πραγματική οικονομία 42,7 δις ευρώ για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Ερωτηθείς για το κύμα ακρίβειας είπε ότι όντως περιμένουμε πληθωρισμό γύρω στο 2%, αλλά σε καθημερινή βάση γίνονται χιλιάδες έλεγχοι και για αισχροκέρδεια και σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοια φαινόμενα, βεβαιώνονται μεγάλα πρόστιμα και επιβάλλονται ποινές που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο κλείσιμο της επιχείρησης.

