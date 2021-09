Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Φθηνό τεστ αντισωμάτων βγάζει αποτελέσματα σε 5 λεπτά

Ένα φθηνό φορητό τεστ αντισωμάτων που μπορεί να ανιχνεύσει με μεγάλη ακρίβεια μόνο μέσα σε πέντε λεπτά αν κάποιος έχει στον οργανισμό του αντισώματα κατά του κορονοϊού, άρα είτε πέρασε Covid-19 στο παρελθόν είτε έχει κάνει το εμβόλιο, ανέπτυξαν ερευνητές του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ. Το τεστ αναλύει δείγμα είτε από το αίμα είτε από το σάλιο.

Τα αντισώματα κατά του κορονοϊού συνεχίζουν να παράγονται επί τουλάχιστον έξι μήνες. Τα υπάρχοντα τεστ αντισωμάτων είναι πιο ακριβά, πολύπλοκα και λιγότερο ακριβή. Το νέο τεστ χρησιμοποιεί οργανικά ηλεκτροχημικά τρανζίστορ που μετατρέπουν τα βιολογικά σήματα σε ηλεκτρικά.

Μία σταγόνα αίματος ή σάλιου τοποθετείται στα τρανζίστορ που είναι φτιαγμένα από χρυσό και είναι ενσωματωμένα σε μία μικρή πλαστική λωρίδα. Όταν ανιχνεύονται αντισώματα IgG, παράγονται ηλεκτρικά σήματα που στη συνέχεια διαβάζονται από μία ελαφριά φορητή συσκευή συνδεδεμένη μέσω bluetooth με ένα κινητό τηλέφωνο. Η όλη διαδικασία δεν χρειάζεται πάνω από πέντε λεπτά και το τεστ μπορεί να «πιάσει» ακόμη και χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Φενγκ Γιαν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Science Advances», σύμφωνα με το «New Scientist», σχεδιάζουν μία κλινική δοκιμή για να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του τεστ όχι πλέον σε εργαστηριακές αλλά σε πραγματικές συνθήκες. Αν η δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, οι ερευνητές θα ζητήσουν έγκριση για την κυκλοφορία του τεστ στην αγορά, με κόστος κάτω του ενός δολαρίου ανά τεμάχιο.

Η εκτίμηση του επιπέδου ανοσίας στους ανθρώπους, είτε κατόπιν εμβολιασμού είτε φυσικής νόσησης, όταν πλέον έχουν περάσει αρκετοί μήνες από το ένα ή το άλλο συμβάν, δείχνει κατά πόσο η ανοσιακή προστασία φθίνει και θα χρειαστεί μία έξτρα ενισχυτική-αναμνηστική δόση. Όμως, το νέο τεστ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν κάποιος έχει τρέχουσα λοίμωξη Covid-19, καθώς συνήθως χρειάζονται μία έως δύο εβδομάδες για να παραχθούν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων στον οργανισμό.