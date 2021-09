Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – “Το Πρωινό”: Αποκλειστικές δηλώσεις της Ιωάννας μετά την αναβολή της δίκης (βίντεο)

Τι δήλωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου μετά την αναβολή της δίκης.

Στο "Πρωινό" προβλήθηκαν οι πρώτες δηλώσεις της Ιωάννας Παλιοσπύρου, το θύμα της επίθεσης βιτριόλι, μετά την απόφαση να διακοπεί η δίκη για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινωπόρου παρουσίασε όλο το ρεπορτάζ.

«Τα εκατοντάδες μηνύματα που έλαβα, όχι μόνο από φίλους και συγγενείς, αλλά και από άγνωστο κόσμο που δεν γνωρίζω καν, με συγκίνησαν τόσο πολύ. Ο κόσμος που είδα έξω από το δικαστήριο που έφτασε για να μου συμπαρασταθεί, μου έδωσε κουράγιο και ελπίδα, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο», είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό», εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η πελάτισσα του επέλεξε να πάει στο δικαστήριο, αλλά όπως επεσήμανε το θέμα είναι γιατί ή δράστης αρνήθηκε να πάει, προβλέποντας πως δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα εκτίμησε πως υπάρχει "συνεργός στην υπόθεση της Ιωάννας"