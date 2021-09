Αθλητικά

Ολυμπιακός – Europa League: μονόδρομος η νίκη στην πρεμιέρα

Οι «ερυθρόλευκοι» ονειρεύονται ότι φέτος θα κάνουν την ευρωπαϊκή υπέρβαση που ψάχνουν εδώ και χρόνια.

Η ευρωπαϊκή υπέρβαση είναι ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού, που συμμετέχει στο εφετινό Europa League. Μία διοργάνωση που άρχισε την Τετάρτη (15/9) και στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να προχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνς, σχολίασε με νόημα την ημέρα της κλήρωσης για την φάση των ομίλων: «...θέλουμε να φτάσουμε πιο μακριά απ' τα τρία προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα όνειρο και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε».

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο πλαίσιο του 4ου ομίλου, είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (16/9, 22:00) με τους πρωταθλητές να υποδέχονται την Αντβέρπ. Η ομάδα από το Βέλγιο, έκανε εξαιρετική πορεία στο περυσινό πρωτάθλημα και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή της παρουσία στην δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, όπου απέκλεισε στα play offs την Ομόνοια (2-4, 2-0, 3-2 στα πέναλτι).

Ο Ολυμπιακός είναι το λογικό φαβορί για τη νίκη και θα επιδιώξει να «μπει με το δεξί» στην διοργάνωση, με τον Μαρτίνς να εφιστά διαρκώς την προσοχή στους παίκτες του για τις «παγίδες» της πρεμιέρας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Άϊντραχτ Φρανκφούρτης υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ, σε μία αναμέτρηση χωρίς ασφαλείς προβλέψεις.

