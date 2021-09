Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Conference League: εκτός έδρας δοκιμασία για τον “Δικέφαλο”

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν στην πρεμιέρα των ομίλων, την ομάδα που έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη στα προκριματικά.

Με το κυρίως μενού της 1η αγωνιστικής στην φάση των ομίλων ολοκληρώνεται την Πέμπτη (16/9), η πρεμιέρα της νεοσυσταθείσας διοργάνωσης της UEFA, Europa Conference League.

Το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζεται στην παρουσία του ΠΑΟΚ στον 6ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου καλείται να ξεπεράσει το εκτός έδρας εμπόδιο της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ, της ομάδας που έκανε την μεγαλύτερη -μέχρι στιγμής- έκπληξη στη διοργάνωση, με την πρόκρισή της στην φάση των ομίλων. Στον άλλον αγώνα του ομίλου, η Σλόβαν Μπρατισλάβας θα υποδεχθεί την Κοπεγχάγη του Κάρλος Ζέκα.

Τα σημαντικότερα από τα «μεγάλα ονόματα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που συμμετέχουν στην διοργάνωση και κατά συνέπεια, συγκαταλέγονται μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, είναι η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο, η Τότεναμ του Χάρι Κέιν και του Σον και η Φέγενορντ, που ομολογουμένως έχει χάσει αρκετό μέρος από την αίγλη του παρελθόντος.

