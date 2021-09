Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η μητέρα του συζυγοκτόνου για τη σχέση της με την μικρή Λυδία και τους γονείς της Καρολάιν (βίντεο)

Η μητέρα του καθ΄ομολογίαν δολοφόνου της Καρολάιν, Mπάμπη Αναγνωστόπουλου "σπάει" τη σιωπή της.

Η μικρή Λυδία τους τελευταίους μήνες μεγαλώνει στην Αλόννησο, στην αγκαλιά των γονιών της Καρολάιν, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που τους έδωσε την προσωρινή επιμέλεια.

Στο νησί ωστόσο μεταβαίνουν κάθε μήνα οι γονείς του καθ΄ομολογία γυναικοκτόνου προκειμένου να επισκέπτονται τη μικρή Λυδία. Ο χρόνος που δικαιούνται να είναι με το παιδί είναι πέντε μέρες στο τέλος κάθε μήνα.

Η μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, "σπάει" για πρώτη φορά τη σιωπή της και μιλάει για τη σχέση της με την μικρή Λυδία αλλά και με τους γονείς της Καρολάιν.

Η δήλωση της μητέρας του καθ΄ομολογίαν δράστη

Μιλώντας στο Star, η μητέρα του κατηγορούμενου είπε ότι «όπως υπαγορεύει η εισαγγελική εντολή, βλέπουμε το παιδάκι μας 5 μέρες το μήνα στο τέλος κάθε μήνα. Είναι σεβαστή η διαδικασία και από τις δύο πλευρές και η κάθε οικογένεια προσπαθεί να δώσει το χρόνο που χρειάζεται στην άλλη οικογένεια».

Οι δύο γιαγιάδες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, διατηρούν άριστη επικοινωνία, ενώ συχνή είναι και η επικοινωνία του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου με τη μητέρα του για να μαθαίνει νέα για την κόρη του.

