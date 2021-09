Αθλητικά

Πέθανε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς

Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με σπουδαία καριέρα και στην Ελλάδα, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Όπως αναφέρει ο σερβικός Τύπος, ο Ιβκοβιτς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στην εντατική νοσοκομείου του Βελιγραδίου με υγρό στον πνεύμονα, ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα με την καρδιά του.

Ο Ίβκοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στο Βελιγράδι στις 29 Οκτωβρίου 1943, είχε καθήσει στον πάγκο του Άρη (1980-1982), του ΠΑΟΚ (1991-1993), του Πανιωνίου (1994-1996), του Ολυμπιακού (1996-1999 και 2010-2012) και της ΑΕΚ (1999-2001), οδηγώντας μάλιστα τους «ερυθρόλευκους» δύο φορές στην κορυφή της Ευρώπης, το 1997 και το 2012. Στο πλούσιο παλμαρέ του, είχε μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (1991/92 με ΠΑΟΚ, 1996/97 και 2011/12 με Ολυμπιακό) και τέσσερα Κύπελλα (1996/97, 2011/12 με Ολυμπιακό και 1999/00 και 2000/01 με ΑΕΚ).

Ο εκλιπών, ολοκλήρωσε την προπονητική το 2016, ενώ το 2017 εισήχθη στο Hall of Fame της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τιμήθηκε με το βραβείο "Θρύλος της Ευρωλίγκα", από την EuroLeague.

Σε ότι αφορά στην εθνική ομάδα, κατέκτησε ένα χρυσό στο Παγκόσμιο του 1990, τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (1989, 1991, 1995), ένα ασημένιο σε Ευρωπαϊκό (2009), ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ (1988) και ένα χρυσό στην Πανεπιστημιάδα του 1987.

Preminuo Dusan Duda Ivkovic (1943-2021)



Proslavljeni selektor reprezentacije Jugoslavije i Srbije, jedan od najboljih trenera u istoriji svetske kosarke Dusan Duda Ivkovic, preminuo je u Beogradu u 78. godini. pic.twitter.com/Xb2AjGKyOu

— Kosarkaski savez SRB (@KSSrbije) September 16, 2021