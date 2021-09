Πολιτική

Ρουβίκωνας – Τσιάρας: επίθεση στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης

Τα μέλη της συλλογικότητας έγραψαν συνθήματα στους τοίχους του γραφείου και αποχώρησαν πριν φτάσει η Αστυνομία.

Μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» επιτέθηκαν στο πολιτικό γραφείο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα.

Έγραψαν συνθήματα στους τοίχους του γραφείου και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Η ΕΛΑΣ δεν έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων, τουλάχιστον έως αυτήν την ώρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο «Ρουβίκωνας» έκανε ανάρτηση για τη συγκεκριμένη επίθεση σε ιστοσελίδα.

