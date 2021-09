Life

“Το Πρωινό” - Δολοφονία Καρολάιν: Η μητέρα της έσπασε την επιγραφή από τον τάφο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο άνθρωπος που κατασκεύασε το μνήμα της αδικοχαμένης Καρολάιν.

Ο κ. Θανάσης Βαλτσιώτης, ο άνθρωπος που κατασκεύασε το μνήμα της 20χρονης Καρολάιν που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

«Δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς κάναμε τον τάφο της Καρολάιν στην πόλη της Αλοννήσου. Πήραμε κάποιες εντολές να αλλαχτεί η φωτογραφία από τον τάφο και η επιγραφή της. Η κ. Σούζαν πήρε την επιγραφή από το μνήμα την πέταξε και την έσπασε. Μας δόθηκε μία εντολή από την ίδια να γράψουμε κάτι άλλο. “Στην πολυαγαπημένη μας μητέρα και κόρη”, έχει αφαιρεθεί η λέξη σύζυγος» είπε ο κ. Βαλτσιώτης.

Στη συνέχεια δήλωσε πως «Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε δώσει τηλεφωνική εντολή να γραφτεί να γράψουμε αυτά που είχαμε γράψει, τα οποία τα έσπασε η κ. Σούζαν. Οι γονείς του Μπάμπη μας έκαναν την πληρωμή και ό,τι χρειαστεί για τον τάφο της Καρολάιν. Ο Μπάμπης δεν είχε καμία συμμετοχή, δεν ήταν ποτέ σε καμία διαπραγμάτευση, παρά μόνο το στιχάκι ήταν δικιά του εντολή που σπάστηκε από τα χέρια της κ. Σούζαν».

Τέλος αποκάλυψε πως υπάρχουν πολλές παραγγελίες για να φτιαχτούν παρεμφερείς τάφοι, που ήδη εκτελούνται.