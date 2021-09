Life

“Το Πρωινό”: Οι “Άγριες Μέλισσες” αποκαλύπτουν μυστικά για τους ρόλους τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Άγριες Μέλισσες επιστρέφουν με τον τρίτο κύκλο και οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 αποκαλύπτουν στην κάμερα του "Πρωινού¨λεπτομέρειες για τους ρόλους τους.

Οι Άγριες Μέλισσες επιστρέφουν με τον τρίτο κύκλο και οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 αποκαλύπτουν στην κάμερα του "Πρωινού¨λεπτομέρειες για τους ρόλους τους.

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές για δύο χρονιές, τον Σεπτέμβρη επιστρέφει στους δέκτες μας μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Τα γεγονότα στην τρίτη σεζόν διαδραματίζονται στην εποχή της δικτατορίας. Το Διαφάνι στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μπαίνει στην περίοδο της χούντας και αυτό δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους κάποιους από τους ήρωες.





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Η μητέρα του συζυγοκτόνου για τη σχέση της με την μικρή Λυδία και τους γονείς της Καρολάιν (βίντεο)

Πέθανε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς

Pfizer και Moderna ζητούν να χορηγηθεί και τρίτη δόση