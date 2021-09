Πολιτική

Μητσοτάκης σε startuppers: Μας κάνατε περήφανους ως χώρα (εικόνες)

Τι είπε ο πρωθυπουργός σε νέους και νέες που διακρίθηκαν σε Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Με νέες και νέους Ελληνικών «start-up» που κατέκτησαν Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας συναντήθηκε προ ημερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. «Για εμάς είναι πάρα πολύ δημιουργικό να βλέπουμε ειδικά στα σχολεία μας να αναπτύσσεται η έννοια της δημιουργικής επιχειρηματικότητας.‘Έχω μιλήσει σε πολλές ομάδες νέων παιδιών που έχουν ασχοληθεί με αυτή τη διαδικασία. Μας κάνατε περήφανους ως χώρα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τους νέους για τις«start-up» και τα δημιουργήματα που ανέπτυξαν. Ειδικότερα, για τη Swim.me που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φοιτητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Enterprise Challenge 2021 με το «έξυπνο» σκουφάκι για άτομα με προβλήματα όρασης και τη FlowOn που κέρδισε το δεύτερο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Company of the Year 2021 με την «έξυπνη βρύση» που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων.

«Μας κάνατε περήφανους. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα ξεκινάνε από μία ιδέα, αλλά απαιτείται και πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει στο σημείο της υλοποίησης. Όλη αυτή η διαδικασία: πώς οργανώνεις μία ομάδα, πώς σκέφτεσαι να στήσεις μία επιχείρηση, βλέπεις την περιπλοκότητα πίσω από την παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα μαθήματα, τα οποία θα σας συνοδεύουν για μία ζωή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας πως «θέλουμε κι εμείς τέτοιες έννοιες, της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, να τις διδάσκουμε πολύ περισσότερο στα σχολεία».

Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του ανέφερε απευθυνόμενος στους νέους πως: «Οι δικές σας εμπειρίες μας διευκολύνουν να σπάμε κάποια στερεότυπα. Μια χαρά συνεργαζόμαστε όταν το θέλουμε και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε κοινούς στόχους. Μια ομάδα πρέπει να συνεργάζεται. Και νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνει κανείς να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα και την διαφορετικότητα μιας ομάδας, τις διαφορετικές ιδέες, τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν, για να καταλήξει τελικά σε μία κοινή συνισταμένη. Γιατί όπως φαντάζομαι θα είχατε κι εσείς αυτή την εμπειρία, ότι δεν πηγαίνουν πάντα όλα ρολόι. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να βρίσκετε έναν τρόπο αυτές τις εντάσεις, τις διαφορές, να τις επιλύετε και να βγαίνει μία συλλογική ευφυΐα μέσα από την ομάδα η οποία με κάποιο παράξενο τρόπο είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα της ατομικής ευφυίας του καθενός σας. Αυτή είναι η μεγάλη ομορφιά στην ομαδική δουλειά. Ενα είναι βέβαιο: ό,τι κι αν διαλέξετε να κάνετε, ό,τι κι αν διαλέξετε να σπουδάσετε, πάντα θα χρειαστεί να δουλεύετε ομαδικά».

Πρόσθεσε δε ότι «για όσους από εσάς επιλέξουν τελικά το δρόμο της επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι θα έχετε μέσα σας πάντα πολύ δυνατές εμπειρίες. Εύχομαι και ελπίζω και μέσα από τη δική σας υποστήριξη, αυτές τις εμπειρίες σας μετά να τις μεταλαμπαδεύσετε και σε νεότερα παιδιά, Φαντάζομαι ότι υπάρχουν σκέψεις και ιδέες για το πώς μπορείτε, ας πούμε, να πηγαίνετε να μιλάτε στα σχολεία στα μικρότερα παιδιά και να τους διηγείστε τη δική σας ιστορία. Ώστε αυτό το πράγμα να γίνει κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα».

Ο Δαβίδ Μπεγκτζανιάν, επικεφαλής της ομάδας της FlowOn, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η αλήθεια είναι πως μέσα από αυτό το πρόγραμμα είδαμε τη σημασία της επιχειρηματικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από το να διδασκόμαστε την επιχειρηματικότητα να το στηρίζει αυτό και το κράτος. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι το κράτος το στηρίζει αυτό. Ευχαριστούμε φυσικά και το Junior Achievement για όλο αυτό που μας προσέφερε φέτος. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να μας υποδεχτείτε».

Η Ράνια Βλάχου, CEO της Swim.me, κατέληξε: «Αυτό ήταν μία διέξοδος σε εμάς, αυτήν την περιοδο της καραντίνας. Να είμαστε δημιουργικοί, παραγωγικοί και πράγματι είχαμε όλη τη βοήθεια του Junior Achievement. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Όντως η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι και στα πανεπιστήμια και στις σχολές».

Oι δύο διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας GEN-E του Junior Achievement Europe. Αυτός ξεκίνησε διαδικτυακά στις 29 Ιουνίου με έδρα το Junior Achievement Λιθουανίας και κορυφώθηκε την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 με την απονομή των βραβείων με τους Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες που διακρίθηκαν ανάμεσα στους 370.000 νέους που πήραν μέρος Πανευρωπαϊκά στους δύο διαγωνισμούς κατά την σχολική χρονιά 2020-21. Σημειώνεται δε πως είναι η πρώτη φορά στην 16 ετών ιστορία του Junior Achievement Greece κερδίζουν ελληνικές ομάδες πρώτο και δεύτερο Πανευρωπαϊκό βραβείο και οι επιτυχίες αυτές δημιουργούν μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον.

Ο Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας: «Να συγχαρώ πρώτα και πάνω από όλα και πάλι όλους σας για την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις πρώτα να σκεφτείς πως θα διαχειριστείς τον ελεύθερο χρόνο σου, πέρα και πάνω από τα μαθήματα και χαίρομαι που επιλέξατε αυτόν τον τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εσάς αλλά και σημαντικό για τη χώρα. Είναι πολύ τιμητικό για όλους μας να μπορούμε να διακρινόμαστε σε τέτοιους διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βέβαια να εξάρω κι εγώ τη μεγάλη, σημαντικότατη, καθοριστική συμβολή του Junior Achievement. Είναι ένας οργανισμός που έχει στηρίξει με πάθος τη νεανική επιχειρηματικότητα, η οποία πια βρίσκει τη θέση της και στα επίσημα προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Νομίζω ότι μόνο καλά πράγματα θα βγουν από αυτήν την επιλογή και ασχέτως του τί θα καταλήξετε να κάνετε, νομίζω ότι θα έχετε πάντα εξαιρετικές αναμνήσεις από την εμπειρία σας να συνεργαστείτε και να διακριθείτε από κοινού. Και με το καλό βέβαια, να μη μείνει μόνο στα χαρτιά αυτή η ιδέα, αλλά να γίνει και τελικό προϊόν, διότι ο σκοπός της επιχείρησης, μιας νέας επιχείρησης, είναι τελικά να μπορεί να φτιάξει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που να έχει αξία και η αξία αποτυπώνεται μέσα από τις πωλήσεις και την κερδοφορία. Δεν είναι η μόνη σημασία μιας επιχείρησης, πια βλέπετε ότι υπάρχει μία ολόκληρη συζήτηση στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα ότι ο σκοπός των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο το κέρδος, αλλά έχουν μία ευρύτερη ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι όλες αυτές είναι έννοιες με τις οποίες από τώρα εξοικειώνεστε και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Και πάλι συγχαρητήρια».

Το Swim.me

To Swim.me είναι ένα «έξυπνο» σύστημα υποβοήθησης κολυμβητών με προβλήματα όρασης. Στο σκουφάκι του κολυμβητή υπάρχουν γυαλάκια με αισθητήρες έτσι ώστε ο αθλητής να ειδοποιείται με δονήσεις για την ακριβή στιγμή της στροφής και τη θέση του στη διαδρομή της πισίνας. Το σύστημα, μέσω ΙοΤ εφαρμογής, καταγράφει επίσης δεδομένα και analytics για τις επιδόσεις και την εξέλιξη του αθλητή στις προπονήσεις. H συσκευή απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αλλά και σε παιδιά με ολική ή μερική τύφλωση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για πλήρη αυτονομία στην πισίνα και ενισχύοντας την ψυχολογική τους διάθεση. Τα στελέτης της είναι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

H μαθητική FlowOn

Oι μαθητές «startuppers» της FlowOn προέρχονται από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατέκτησαν το δεύτερο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Company of the Year 2021. Διακρίθηκαν μεταξύ 40 μαθητικών «start-up» από όλη την Ευρώπη εντυπωσιάζοντας με την «έξυπνη βρύση» που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων. Το καινοτόμο εξάρτημα που δημιούργησαν, εφαρμόζει στις απλές βρύσες εξωτερικών χώρων και τις μετατρέπει σε «έξυπνες» που ανοιγοκλείνουν ανέπαφα και αυτόματα. Το εξάρτημα «Flow On» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σχολεία, πάρκα, άλλους δημόσιους χώρους αλλά και κήπους σπιτιών πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση νερού και ιδανικές συνθήκες υγιεινής ενώ η ομάδα αποτελείται από 20 παιδιά της Α’,Β’ και Γ’ Λυκείου.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

