Κόσμος

Κορονοϊός - Πούτιν: πρέπει να παραμείνω σε καραντίνα γιατί….

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες είναι τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν βεβαιωθεί στο στενό περιβάλλον του Προέδρου της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως θα πρέπει να περάσει «λίγες ημέρες» σε αυτοαπομόνωση αφού δεκάδες άνθρωποι στο περιβάλλον του νόσησαν με Covid-19, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Στο περιβάλλον μου (...) δεν είναι ένας ούτε δύο, αλλά δεκάδες αυτοί που αρρώστησαν από τον κορονοϊό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας, ο οποίος πραγματοποιεί σύνοδο κορυφής στην Ντουσαμπέ του Τατζικιστάν. Αρχικά σχεδίαζε να συμμετάσχει δια ζώσης σ' αυτή τη σύνοδο κορυφής, πριν καταγραφούν τα κρούσματα του κορονοϊού στο στενό του κύκλο αυτή την εβδομάδα.

Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό πόση έκταση είχαν τα κρούσματα στο περιβάλλον του Πούτιν ούτε για πόσο θα παρέμενε σε απομόνωση. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι θα πρέπει να παραμείνει ακόμη στην απομόνωση «για λίγες ημέρες».

Προχθές, Τρίτη, ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως πρέπει να απομονωθεί και να ματαιώσει τη συμμετοχή του σε συνόδους κορυφής επειδή ήρθε σε επαφή μ' ένα συνεργάτη που νόσησε με Covid-19 και είχε πει πως υπολογίζει στο ρωσικό εμβόλιο Sputnik V για να μην αρρωστήσει.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε μόλις πρόσφατα επαναλάβει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Πριν από μερικές εβδομάδες, έφερνε σε πέρας τη συντριπτική πλειονότητα των υποχρεώσεών του μέσω τηλεδιασκέψεων και τα ελάχιστα άτομα που μπορούσαν να τον συναντούν έπρεπε να παραμένουν σε απομόνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Η μητέρα του συζυγοκτόνου για τη σχέση της με την μικρή Λυδία και τους γονείς της Καρολάιν (βίντεο)

Καλοφώνου για Ιωάννα: θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της υπό ειδικές συνθήκες (βίντεο)

Πέθανε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς