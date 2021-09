Οικονομία

MyAADE: σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πύλη

Πρόκειται για το νέο φιλικό ψηφιακό περιβάλλον, που αντικαθιστά το Taxisnet.

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myAADE.

Μέσα από αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν εύκολα:

να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ (δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία myDATΑ, κλπ), βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που ενδιαφέρει τον καθένα

να διαχειριστούν τον λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να μεταβάλλουν στοιχεία της επιχείρησής τους

να δουν τις οφειλές, πληρωμές και τις επιστροφές και να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους

να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο

να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία)

να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (προσεχώς)

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «με τη νέα ψηφιακή μας πύλη, συνδυάζουμε ψηφιακή ευφυία και συναισθηματική νοημοσύνη, με σκοπό οι ψηφιακές μας υπηρεσίες να σχεδιάζονται και να προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την οπτική του πολίτη».

