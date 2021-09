Συνταγές

Συνταγή για μοσχάρι με πουρέ μελιτζάνας από τον Πέτρο Συρίγο

Μία εξαιρετική συνταγή, που παρουσιάσε ο Πέτρος Συρίγος στο "Πρωινό" και την οποία θα λατρέψετε...

Μία πρωτότυπη συνταγή μας έδειξε στο "Πρωινό" της Πέμπτης ο Πέτρος Συρίγος.

Ο λόγος για μοσχάρι με πουρέ μελιτζάνας που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Δείτε βήμα - βήμα συνταγή για σίγουρη επιτυχία...

Για το κρέας

1-1 ½ κιλό χτένι μοσχαρίσιο

2 κρεμμύδια

1 κ.τ.σ βούτυρο

2 σκ. Σκόρδο

1 κ.τ.σ αλεύρι

250 ml κόκκινο κρασί

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

400 γρ τομάτα κον κασέ

1 ξύλο κανέλας

1 κ.τ.γ κύμινο

1 lt νερό περίπου

1 κ.τ.γ ζάχαρη

Για τον πουρέ μελιτζάνας

5 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

100 γρ βούτυρο γάλακτος

100 γρ αλεύρι γ.ο.χ

700 ml γάλα πλήρες

150 γρ κεφαλοτύρι τριμμένο

1 κ.τ.γ μοσχοκάρυδο

αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για Χουνκιάρ μπεγιεντί (hunkar begendi)

Κόβουμε το μοσχάρι σε μερίδες (4 εκατοστά περίπου) ή το ζητάμε από τον χασάπη μας.

Αλατοπιπερώνουμε το κρέας και το αλευρώνουμε.

Σοτάρουμε σε μια φαρδιά κατσαρόλα τα κομμάτια κρέατος βάζοντας 2 κ.τ.σ ελαιόλαδο και το βούτυρο.

Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά απ’ όλες τις πλευρές και αφαιρούμε το κρέας από την κατσαρόλα και τοποθετούμε σε ένα πιάτο.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και σοτάρουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ανακατεύουμε για 2 λεπτά περίπου μέχρι να μαλακώσουν, προσθέτουμε τα μπαχαρικά και τον πελτέ και ανακατεύουμε για 1 λεπτό ακόμη.

Επιστρέφουμε το κρέας στην κατσαρόλα και σβήνουμε με το κρασί.

Αφήνουμε να εξατμιστεί το κρασί και προσθέτουμε την τομάτα κον κασέ.

Συμπληρώνουμε υγρά βάζοντας 1 λίτρο νερό περίπου, τη ζάχαρη και σκεπάζουμε με καπάκι.

Με το που κοχλάσει το φαγητό μας χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά και βράζουμε για περίπου 2,5 ώρες.

Για τον πουρέ μελιτζάνας

Τρυπάμε με πιρούνι τις μελιτζάνες παντού και τις ψήνουμε στον φούρνο για 45 λεπτά περίπου στους 200 βαθμούς, η σάρκα τους πρέπει να είναι μαλακή και η φλούδα τους να έχει σχεδόν καεί.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφαιρούμε όλη τη σάρκα με ένα κουτάλι και την πολτοποιούμε με ένα πιρούνι, αν αφήσουμε και κάποια κομμάτια δεν πειράζει.

Σε ξεχωριστή κατσαρόλα βάζουμε σε μέτρια φωτιά το βούτυρο, το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά.

Προσθέτουμε το χλιαρό γάλα, ανακατεύουμε να έχει μια λεία υφή και προσθέτουμε και την μελιτζάνα, μαγειρεύουμε για 5-6 λεπτά μέχρι να πήξει, προσθέτουμε το τριμμένο τυρί, μοσχοκάρυδο, αλάτι, πιπέρι.

Αυτός ο πουρές θα πρέπει να είναι απλωμένος στο πιάτο και από πάνω το κοκκινιστό μοσχαράκι με την πηχτή σάλτσα τομάτας.

Τέλος γαρνίρουμε με φυλλαράκια μαϊντανού.

Εναλλακτικά μπορούμε να τις ψήσουμε πάνω σε φλόγα στην εστία γκαζιού η ακόμα και εκεί που φτιάχνουμε τον ελληνικό μας, αλλά θα πάρει αρκετή ώρα.

