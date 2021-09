Αθλητικά

FIFA - Εθνική Ελλάδας: άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Η νίκη επί της Σουηδίας βοήθησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βελτιώσει τη θέση του. Που βρίσκονται οι αντίπαλοι μας στον όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η FIFA επικαιροποίησε σήμερα την παγκόσμια κατάταξη των χωρών-μελών της, με το Βέλγιο να παραμένει στην κορυφή του πίνακα, ακολουθούμενο από τη Βραζιλία και την Αγγλία.

Η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά δύο θέσεις και πλέον είναι 46η θέση με 1.435 βαθμούς.

Παράλληλα, η Κύπρος «έχασε» ακόμη τρεις θέσεις και είναι 102η, ενώ οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας στον 2ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2022, καταλαμβάνουν τις εξής θέσεις: Ισπανία (8η), Σουηδία (18η), Γεωργία (96η) και Κόσοβο (109ο).

