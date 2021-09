Κόσμος

Τουρκία σε ΕΕ για το προσφυγικό: Δεν είμαστε αποθήκη ψυχών της Δύσης

Δεν είμαστε αποθήκη μεταναστών της Δύσης ήταν η έμμεση απειλή του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας με αφορμή της εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σεργκέι Σοϊλού ξεκαθαρίζει ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να κρατήσει άλλους παράτυπους μετανάστες καθώς η χώρα δεν είναι «αποθήκη ψυχών» της Δύσης, απειλώντας έμμεσα την ΕΕ με με αφορμή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

«Η Τουρκία από το 2016, έχει πιάσει παράνομους μετανάστες εντός της χώρας, όταν περνούσαν τα ανατολικά και νότια σύνορα στη διαδρομή στο Αιγαίο και στη Θράκη, όταν περνούσαν από την Ελλάδα… Ο συνολικός αριθμός των παράτυπων μεταναστών που έχουμε πιάσει είναι 1.293,662» υποστήριξε σε ομιλία του ο Σεργκέι Σοϊλού, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Η Δύση σκέπτεται το εξής: Η Τουρκία να κλείσει τα σύνορά της και να μας προστατέψει. Αν οι παράνομοι μετανάστες περάσουν να τους κρατήσει. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι δεν είμαστε “αποθήκη μεταναστών” της Δύσης» τόνισε δε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας με αφορμή το Αφγανικό.

Υπενθυμίζεται ότι υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σεργκέι Σοϊλού έστελνε μετανάστες στον Έβρο και το 2020 η Άγκυρα πανηγύριζε ότι είχαν περάσει στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες παράτυποι μετανάστες.

