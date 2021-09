Life

“Το Πρωινό”: Η ατάκα της Σκορδά και ο αμήχανος διάλογος Λιάγκα - Χατζηβασιλείου (βίντεο)

“Ποιος σου είπε ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει σύντροφο;”. είπε η Φαίη Σκορδά στην Βίκυ Χαζηβασιλείου. Η αντίδραση και η απάντηση του Λιάγκα.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν η σημερινή καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό". Η παρουσιάστρια μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και της Φαίη Σκορδά γιατί απέχει από την τηλεόραση, αλλά έδωσε και tips για να κατακτήσουμε ότι επιθυμούμε.

Ωστόσο,, η κουβένα πήρε απρόσμενη τροπή με τον Γιώργο Λιάγκα να μην μπορεί να κρύψει την αμηχανία του.

Μια ατάκα της Φαίης Σκορδά έφερε στο επίκεντρο την προσωπική του ζωή...

Ο διάλογος που ακολούθησε είναι ο εξής:

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Θετικά θα σκεφτείς! Θέλω και μου αξίζει να έχω μια καλή σύντροφο στη ζωή μου που θα με κάνει ευτυχισμένο.

Φαίη Σκορδά: Γιατί; Ποιος σου είπε ότι δεν έχει;

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν ξέρω τι κάνει.

Γιώργος Λιάγκας: Δεν έχω αλλά ΟΚ. Μια χαρά, επιλογή μου είναι.

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ωραία. Θα ήθελες να έχεις όμως;

Γιώργος Λιάγκας: Καλά περνάω.

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Είναι αρκετό να είσαι μόνος;

Γιώργος Λιάγκας: Αρκετό. Μια χαρά είμαι. Ευτυχισμένος. Μια χαρά είμαι.

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Προς το παρόν.

Γιώργος Λιάγκας: Σε αυτή τη φάση της ζωής μου είμαι πάρα πολύ καλά.

