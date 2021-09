Life

Ο κότσος είναι η νέα τάση στα μαλλιά

Είναι το χτένισμα που προτείνουν οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας.

Κι όμως είναι πραγματικότητα!

Ο οίκος Fendi μας απενοχοποιεί για φέτος και μας δίνει το ελέυθερο να πιάνουμε τα μαλλιά μας κότσο μετά το μπάνιο και να τα στιλιζάρουμε με ανάλογα προιόντα, προκειμένου να διατηρηθούν αναλλοίωτα κατα την διάρκεια της ημέρας.

