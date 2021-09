Πολιτισμός

ΕΑΕΤΕ: Ο Ισαάκ Καριπίδης του ΑΝΤ1 τιμήθηκε για την προσφορά του (βίντεο)

Βραβεία απονεμήθηκαν και σε δύο σπουδαίους επιστήμονες, οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Τρεις προσωπικότητες του απόδημου Ελληνισμού, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής του ANT1 και του REAL FM στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης, βραβεύτηκαν σε εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Οι τιμητικές διακρίσεις για το έργο και την συνεισφορά τους στη διατήρηση και διάδοση της εθνικής μας ταυτότητας, απονεμήθηκαν σε μια λαμπρή εκδήλωση, το βράδυ της Τετάρτης, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Ισαάκ Καριπίδης, ο παλαιότερος εν ενεργεία ανταποκριτής στη βρετανική πρωτεύουσα, τιμήθηκε εκ μέρους των Ελλήνων Δημοσιογράφων του Εξωτερικού για τη μακροχρόνια προσφορά τους στην παγκόσμια προβολή και διάδοση των ιδεών του Έθνους.

«Είναι πολύ σημαντικό τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι ο ΑΝΤ1, να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανταποκριτές στο εξωτερικό. Συνήθως, οι Έλληνες της διασποράς, όπως λέμε χαριτολογώντας, είναι πιο Έλληνες, από τους Έλληνες που μένουν εδώ, γιατί λησμονούν από την μία την Ελλάδα και από την άλλη προσπαθούν για το καλύτερο για τη χώρα τους», είπε μεταξύ άλλων ο βραβευθείς δημοσιογράφος.

Οι έτεροι βραβευθέντες ήταν δύο εξαίρετοι επιστήμονες, που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα: ο αστροφυσικός Δημήτρης Νανόπουλος και ο γενετιστής Στυλιανός Αντωναράκης.

Όπως σημείωσε ο κ. Νανόπουλος «για μένα η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό που καθορίζεται από το γεωγραφικό σύνορο που έχουμε στο μυαλό μας στους χάρτες, αλλά είναι με όλους τους Έλληνες, που είναι παντού στον κόσμο και ξέρω ότι όλοι θέλουν το καλό αυτής της χώρας».

Από την πλευρά του, ο κ. Αντωναράκης επεσήμανε ότι «η ελληνική επιστήμη εκτός Ελλάδος είναι πολύ σημαντική και πολύ καλά αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, γιατί όπως ξέρετε, η επιστήμη δεν έχει πατρίδα, οι επιστήμονες όμως έχουν».

Στο πλαίσιο της δράσης, εορτάστηκε και η επέτειος της Ένωσης του Ομογενειακού Τύπου, που συμπλήρωσε οκτώ δεκαετίες επιτυχημένης παρουσίας.

