EuroMed9: Απαγόρευση συγκεντρώσεων την Παρασκευή στην Αθήνα

Απαγορεύονται αύριο υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις σε περιοχές της Αθήνας, λόγω της διάσκεψης EuroMed9 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Με αποφάσεις του επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, από 6:00 έως 24:00 αύριο (Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021), σε περιοχές της Αθήνας, ενόψει της πραγματοποίησης στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» της διάσκεψης κορυφής EuroMed9 και των προγραμματισμένων συμμετοχών επισήμων προσώπων.

Ειδικότερα, απαγορεύονται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι συναθροίσεις στις εξής περιοχές:

«Α. Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς - λεωφόρους: Λ. Αμαλίας και Λ. Βασ. Όλγας - Λ. Βασ. Όλγας - αριστερά Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - δεξιά Σπύρου Μερκούρη - αριστερά Μιχαλακοπούλου (έως τη συμβολή της με τη Χατζηγιάννη Μέξη) - αριστερά Χατζηγιάννη Μέξη - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - δεξιά Σέκερη - Σόλωνος - αριστερά Λυκαβηττού - Αμερικής - Κολοκοτρώνη - αριστερά Βουλής - δεξιά Ναυάρχου Νικοδήμου - Φλέσσα - αριστερά Τριπόδων - Λυσικράτους - Πύλη Ανδριανού.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης στην Αθήνα της διάσκεψης κορυφής EuroMed9 και των προγραμματισμένων επισκέψεων, κινήσεων και διαμονής επισήμων προσώπων στην χώρα μας για να συμμετάσχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαγγελθείσα συνάθροιση για την 17/09/2021 και ώρα 19:00 στην Πλατεία Συντάγματος ενάντια στην προαναφερόμενη διάσκεψη από διάφορους φορείς /οργανώσεις.

Β. Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς - λεωφόρους: Λ. Συγγρού (στο ύψος Λ. Αμφιθέας και Λ. Κατσώνη) - Λ. Κατσώνη - Επαμεινώνδα - Λ. Ποσειδώνος (ρεύμα προς Γλυφάδα) - Λ. Απόλλωνος - Ηχούς - Λ. Αμφιθέας (έως στο ύψος της Λ. Συγγρού).

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της διάσκεψης κορυφής EuroMed9 και των προγραμματισμένων συμμετοχών σε αυτή επισήμων προσώπων».

