Life

“Game of Chefs”: Τι θα δούμε την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους. Πάρτε μία... γεύση!

3 Κορυφαίοι Chefs

3 Διαφορετικές Φιλοσοφίες

1 Μεγάλος Νικητής

Η πιο καυτή μάχη… ξεκίνησε!

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Δημήτρης Καΐσης, Γιώργος Μπερκάκης, Κωνσταντίνα Ντρέσκα, Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Παναγιώτης Γιαννάκος.

Ο Δημήτρης είναι ερασιτέχνης μάγειρας και δεν τον τρομάζει που θα ανταγωνιστεί με επαγγελματίες. Μέσα στην κουζίνα, προσπαθεί να προλάβει τον χρόνο. Φαίνεται αρκετά πιεσμένος και αγχωμένος, αλλά πιστεύει ότι θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Ο Δημήτρης, με την ιστορία της δολοφονίας του πατέρα του, αφήνει άφωνους τους κριτές για τη δύναμη της ψυχής του. Θα καταφέρει να τους κερδίσει και με το πιάτο του;

Ο Γιώργος μαγειρεύει στην κουζίνα του «Game Of Chefs» με παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη, από όπου και κατάγεται. Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του πιάτου του, μιλάει για την Κρήτη, τη μεγάλη του αγάπη, για το γεγονός ότι δεν έχει φύγει ποτέ από το νησί του, καθώς και για τα όνειρά του. Επειδή ο Άνταμ είχε συναντηθεί με τον Γιώργο σε ένα μαγειρικό event στην Κρήτη, απογοητεύεται με την προσπάθειά του και η κριτική του είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τι έκαναν, τελικά, οι κριτές; Του έδωσαν θετική ή αρνητική ψήφο;

Η Κωνσταντίνα είναι μια γυναίκα που ασχολείται με πολλά. Ξεκίνησε με υπολογιστές, κάποια στιγμή ήθελε να γίνει αεροσυνοδός, ενώ μέσα από το παιχνίδι θέλει να δοκιμάσει τις δυνατότητές της στη μαγειρική. Ο χαρούμενος χαρακτήρας της θα τη σώσει από τα αυστηρά σχόλια των κριτών. Θα περάσει, όμως, στην επόμενη φάση;

Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να ετοιμάσει ένα δύσκολο πιάτο για τους κριτές. Στην κουζίνα, γίνεται χαμός μιας και πρέπει να ετοιμάσει πολλές παρασκευές. Η πίεση του χρόνου είναι μεγάλη. Στη μαγειρική, του αρέσει να ψάχνεται και αυτό το καταλαβαίνουν αμέσως οι σεφ. Κατάφερε, τελικά, ο Αλέξανδρος να πάρει το εισιτήριο για το Boot Camp;

Ο Παναγιώτης έρχεται από την Σπάρτη, είναι επαγγελματίας και στην αρχή είναι άνετος στην κουζίνα του «Game Of Chefs». Αν και ετοιμάζει μεθοδικά τις παρασκευές του, δεν λείπουν τα μικρά ατυχήματα που τον κάνουν να τρέχει περισσότερο. Ο Παναγιώτης πάει στους chef με αγωνία, ενώ τις κριτικές που ακούει δεν τις περιμένει. Πήρε, άραγε, στα χέρια του το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook

@gameofchefsgreece

Instagram

@gameofchefsgr

Twitter

@gameofchefsgr