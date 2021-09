Κοινωνία

EuroMed9: Μετρό και Προαστιακός με αλλαγές στα δρομολόγια

Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό και του Προαστιακού από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, λόγω της Συνόδου.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. λόγω άφιξης υψηλών πολιτικών προσώπων στο Αεροδρόμιο, ορισμένα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο δεν θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά:

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των 17:31, 18:01 και 18:31 από Νίκαια προς Αεροδρόμιο και των 18:32, 19:02, 19:32 από Αεροδρόμιο προς Νίκαια.

Tην Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια:

από Νίκαια προς Αεροδρόμιο

από τις 09:31 έως τις 15:01,

από τις 17:01 έως τις 19:01 και

από τις 21:31 έως τις 22:31 και

από Αεροδρόμιο προς Νίκαια

από τις 10:32 έως τις 16:02 ,

από τις 18:02 έως τις 20:02 και

από τις 22:32 έως τις 23:32.

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια:

από Νίκαια προς Αεροδρόμιο

από τις 08:01 έως τις 09:31 και

από τις 14:31 έως τις 15:31 και

από Αεροδρόμιο προς Νίκαια

από τις 09:32 έως τις 10:32 και

από τις 15:32 έως τις 16:32.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών Χ95 & Χ97 προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται κανονικά.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές και στα δρομολόγια του Προαστιακού

Αλλαγές θα υπάρξουν από σήμερα και μέχρι το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι αλλαγές θα ισχύουν:

16.09.2021 και ώρες 12.00–12.30, 18.45–19.15,

17.09.2021 και ώρες 10.45–11.15, 12.10–13.15, 14.00–14.30, 15.40–16.10, 18.10–19.45, 22.45–23.15, 23.35–00.05,

18.09.2021 και ώρες 09.45–10.15, 15.45–16.15,

Οι παρακάτω αμαξοστοιχίες θα τερματίζουν και θα εκκινούν στο Κορωπί αντί του αεροδρομίου:

16.09.: 2222, 1215, 1228, 2255, 2250, 1229

17.09.: 1212, 2223, 2218, 1213, 2222, 1215, 1216, 2231, 2226, 1217, 2230, 1219, 1222, 2243, 2238, 1223, 1228, 2255, 2250, 1229, 1230, 2259, 1236, 1237

18.09.: 1222, 2243, 2238, 1223, 1226, 2251

Στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» η Σύνοδος Κορυφής των μεσογειακών χωρών Η 8η Σύνοδος Κορυφής των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Στην σύνοδο θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα (ή εκπρόσωπός του), της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, της Σλοβενίας, Γιάνες Γιάνσα, και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί να ισχύει απαγόρευση των συγκεντρώσεων σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας.