Η FREZYDERM για την ανάκληση του EcoVag Balance Vaginal

Τι αναφέρει η εταιρεία για τις ενέργειες της, που έχουν εκκινήσει από τον Μάιο, με δέσμη μέτρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Frezyderm αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε σχέση με την ανάκληση του προϊόντος της FREZYDERM με την εμπορική ονομασία EcoVag Balance Vaginal (κολπικά υπόθετα για την αποκατάσταση της χλωρίδας) και έχοντας εδώ και 35 χρόνια υψηλό αίσθημα ευθύνης και διαφάνειας απέναντι στους καταναλωτές, καθόσον από εχθές εμφανίζονται στο διαδίκτυο συγκεκριμένες αναρτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλες τις κρίσιμες πληροφορίες, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα γεγονότα που αφορούν στη συγκεκριμένη ανάκληση προϊόντος. Πρωταρχικό μας μέλημα παραμένει η αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στο καταναλωτικό κοινό καθώς και η ανάδειξη της συνέπειας της FREZYDERM και της αξιοπιστία των προϊόντων της.

Η ανάκληση του EcoVag Balance Vaginal δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε θέματα ποιότητας ή ελαττωματικότητας του προϊόντος. Η ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, που ανακοινώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, έλαβε χώρα λόγω της έναρξης ισχύος του νέου Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΚΑΝ 2017/745 ΕΕ) και των νέων προβλέψεων του για τα κολπικά προϊόντα που περιέχουν ζώντες μικροοργανισμούς (τα οποία εφεξής αλλάζουν νομικό καθεστώς). Ο Ε.Ο.Φ. με όμοιες αποφάσεις του, ανακάλεσε την ίδια ημέρα, όλα τα ομοειδή προϊόντα (κολπικά υπόθετα) της αυτής κατηγορίας άλλων τριών εταιριών (όλες οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στο site του Ε.Ο.Φ. https://www.eof.gr/web/guest/withdrawalsmedical), για τους ίδιους ακριβώς λόγους (έναρξη εφαρμογής του ΚΑΝ 2017/745 ΕΕ).

Η FREZYDERM έχει προχωρήσει αυτοβούλως στις απαραίτητες ενέργειες από τον Μάιο του 2021

Σημειώνουμε ότι ο Ε.Ο.Φ. ήδη από την 9η Αυγούστου 2021 είχε αναρτήσει σχετική, γενικής φύσεως, ανακοίνωση για τα προϊόντα όλων των εταιριών που έχουν τη συγκεκριμένη σύνθεση και ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η FREZYDERM, σεβόμενη την κείμενη νομοθεσία, έχει διακόψει τη διάθεση του EcoVag Balance Vaginal σχεδόν τρεις μήνες προτού δημοσιευτεί η σχετική ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ. στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και όλο αυτό το διάστημα αποσύρει τα αδιάθετα τεμάχια από την αγορά.

Συνεπώς, η ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Φ. περί της ανάκλησης του προϊόντος EcoVag Balance Vaginal αποτελεί για την εταιρία μας πλέον μια τυπική διαδικασία, καθόσον έχουμε σταματήσει την κυκλοφορία του προϊόντος από τον Μάιο 2021 και ήδη από τον Ιούνιο 2021 αυτοβούλως και χωρίς να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ. έχουμε ενημερώσει εγγράφως όλα τα δίκτυα διανομής (Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων, Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος) με σχετική επιστολή μας που εστάλη με Αρ. Πρωτοκόλλου: Α3/5770, περί της διακοπής διανομής του συγκεκριμένου προϊόντος και της επιστροφής των αδιάθετων τεμαχίων (υπάρχουν έκτοτε πλείστες σχετικές δημόσιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο).

Η εταιρία μας έχει εγκαίρως συμμορφωθεί οικειοθελώς στην κείμενη νομοθεσία και στις θέσεις του Ε.Ο.Φ., η οποία αφορά στα προϊόντα όλων των εταιριών που διαθέτουν τη συγκεκριμένη σύνθεση, παραμένοντας πιστή στο πάγιο αίσθημα σεβασμού απέναντι στους καταναλωτές και διασφαλίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε εξασφαλίσει μαζί τους».