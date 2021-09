Life

Άλιμος: Κυριακή με υπέροχα κλασικά και σπορ αυτοκίνητα (εικόνες)

Πρόσκληση για μια ξεχωριστή γιορτή με σπάνια αυτοκίνητα, που παραπέμπουν σε “άλλες εποχές και άλλους τόπους”.

Ένα... ακίνητο υπερθέαμα (σε αντίθεση με το αεικίνητο «Ακρόπολις») έχει εξασφαλίσει για τους θεατές της Κυριακής 19/9 ο δήμος Αλίμου, όπου ιστορικά αυτοκίνητα (το νεότερο είναι 30 ετών) θα γίνουν το αντικείμενο ενδιαφέροντος χιλιάδων θεατών σε γιορταστική ατμόσφαιρα.

«Επιλέξαμε να δώσουμε στο ACCS2 ένα τόνο γιορτής», δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, «γιατί είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις για το μεγάλο κοινό, μετά τη σκοτεινή περίοδο της πανδημίας, και το χαμόγελο είναι ιαματικό, όμως δεν παραλείπουμε να υπενθυμίζουμε με banners και ηχητικές ανακοινώσεις την ανάγκη της προφύλαξης, της μάσκας, της απόστασης άσχετα με την άπλα του χώρου, τον ήλιο και τον ευεργετικό άνεμο. Με φόντο κλασικό ροκ από ηχεία σε όλο το μήκος του πεζόδρομου και με σύντομες στάσεις για παγωτό, μαλλί της γριάς, ψητό καλαμπόκι (από παραδοσιακούς μικροπωλητές) οι επισκέπτες θα θαυμάσουν πάνω από 100 μακρόβιες αντίκες».

Ο εμπνευστής του Alimos Classic Car Sunday, ο Νίκος Μαστοράκης περιγράφει: «Τα μοναδικά, συλλεκτικά αυτοκίνητα θα παραταχθούν κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου και, μισό χιλιόμετρο θάλασσας από τη μιά και πράσινου από την άλλη, θα «καδράρουν» την ιστορία σε πολύχρωμο και ψυχαγωγικό πλαίσιο. Φιλοξενούμε και φέτος μοναδικά μοντέλα, όμως θα είμαστε και live στο Facebook, όπου αργότερα θα αρχίσει η online ψηφοφορία για το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο της εκδήλωσης. Και σε μια δεδομένη στιγμή, θα ανάψουν όλες αυτές οι υπέροχες, πανίσχυρες μηχανές σε ένα «μαρσάρισμα- βρυχηθμό» του ενός λεπτού! Η γιορτή της Κυριακής είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, σε εποχές που το αυτοκίνητο ήταν το βασικό στοιχείο ψυχαγωγίας της οικογένειας και όχι απλό μεταφορικό μέσο ρουτίνας»

Πραγματοποιώντας μια ιδέα τελευταίας στιγμής, ο Άλιμος προσκάλεσε, σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι της έκθεσης, σύγχρονα πανάκριβα σπορ αυτοκίνητα, να μπουν σε μια virtual κάψουλα του χρόνου, για να τα βλέπουν πώς ήταν, με δέος ίσως, τα νέα παιδιά του 2051. Μέσα σε 100+ παλιά, ιστορικά, σημαντικά να υπάρχουν και τα κλασικά του μέλλοντος. Οι συμμετοχές άρχισαν ήδη.

Η διοργάνωση «ανοίγει» για το κοινό στις 3:00 το απόγευμα και τελειώνει με το πρώτο σκοτάδι, στις 7: 30, οπότε η αποχώρηση των κλασικών με τα φώτα αναμμένα, θα φτιάξει μια ακόμη γοητευτική εικόνα της μοναδικής αυτής εκδήλωσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Ανάμεσα στα μοναδικά τετράτροχα της Κυριακής περιλαμβάνονται:

6 Alfa Romeo (Sprint, Spider, Veloce,)

6 Cadillac,

2 Rolls Royce,

7 Μercedes μοντέλα από το 1925 και μετά,

8 πανίσχυρα αμερικάνικα Dodge, Chevrolet, Pontiac και

μια ενδιαφέρουσα ποικιλία καθημερινών Fiat, Opel, Zastava, DKW.

Ιδιαίτερο τόνο στη γιορτή θα δώσουν 5 ιστορικά στρατιωτικά οχήματα 1941-1953 αλλά και τέσσερις super-moto σαν... τρέιλερ για την Κυριακή κλασικής μοτοσικλέτας, την 26η Σεπτεμβρίου.

