Πολιτική

Αντετοκούνμπο: πολιτογραφήθηκαν Έλληνες η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η τελετή ορκωμοσίας τους, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Έγινε στις 17:00 της Πέμπτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή ορκωμοσίας της Βερόνικας Νκεμ Αντετοκούνμπο και του Εμέκα Αντετοκούνμπο, μητέρας και νεότερου αδελφού του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πολιτογραφούνται τιμητικά Έλληνες πολίτες.

Στις 9 Σεπτεμβρίου είχε βγει το ΦΕΚ της πολιτογράφησης

Η μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βερόνικα, και ο μικρός του αδελφός, Άλεξ, πολιτογραφήκαν Έλληνες, σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Όπως αναφέρεται, αμφότεροι «έχουν συμβάλει στην προβολή της Ελλάδας σε όλη την υφήλιο μέσω των αθλητικών επιδόσεων πολύ υψηλού επιπέδου των παιδιών της οικογένειας, Γιάννη, Θανάση και Κώστα, και έχουν οργανώσει δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει αυτήν τη σπουδαία οικογένεια μεταναστών, η οποία αποτελεί θετικό πρότυπο σεμνότητας, ήθους και σκληρής δουλειάς».

«Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Έλληνες πολίτες τους αλλοδαπούς ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΚΕΜ του ΙΩΣΗΦ, γεννηθείσα στις 7-4-1965 στη Νιγηρία (ΟΥΜΠΟΥΛΟΥ ΟΥΚΟΥ) και ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΕΜΕΚΑ του ΤΣΑΡΛΣ, γεννηθέντα στις 27-8-2001 στην Ελλάδα (Αθήνα)», αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχουν αποκτήσει τα δικά τους διαβατήρια, τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

MyAADE: σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πύλη

Κικίλιας για Ίβκοβιτς: Ήταν σκληρός μαζί μου, αλλά δίκαιος

Βόλος: πολυετής φυλάκιση στον υπερήλικα ιερέα για ασέλγεια σε 11χρονη