Σάνεν Ντόχερτι: Ο καρκίνος, η δύναμη ψυχής και η νέα της ταινία

«Ο καρκίνος δεν είναι το τέλος όλων» λέει η διάσημη ηθοποιός.

Ίσως την θυμάσαι από το Μπέβερλι Χιλς, ίσως πάλι και από τις Μάγισσες. Πολλά είχαν ακουστεί τότε για το ποια είναι η Σάνεν Ντόχερτι, αφού οι φήμες για κακή της συμπεριφορά ήταν το αγαπημένο θέμα των tabloids. Και ξαφνικά, μια είδηση έκανε τους πάντες να σιωπάσουν: Η Σάνεν Ντόχερτι, είχε καρκίνο.

Ούτε εκείνος όμως ήταν ικανός να την ρίξει ψυχολογικά και σωματικά. Παρόλο που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και μάλιστα στο τέταρτο στάδιο, κυκλοφορεί μια νέα ταινία με θέμα τη ζωή μίας γυναίκας, που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

«Νιώθω ότι έχω μια ευθύνη στη δημόσια ζωή μου, την οποία διαχωρίζω από την υποκριτική μου ζωή. Να μιλήσω για τον καρκίνο και ίσως να εκπαιδεύσω τους ανθρώπους περισσότερο και να τους ενημερώσω ότι τα άτομα με καρκίνο στο στάδιο 4 είναι πολύ ζωντανά και πολύ δραστήρια» ξεκαθάρισε η ηθοποιός Σάνεν Ντόχερτι, σε δηλώσεις της στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας «List of a Lifetime».

