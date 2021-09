Κοινωνία

Νέα φωτιά στην Πάρνηθα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες δασική έκταση στην περιοχή Ντάρδιζα

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Ντάρδιζα στις Αχαρνές Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. (μηχανοκίνητο τμήμα), δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφοόρες ΟΤΑ.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. για τη διερεύνηση των αιτίων.

Υπενθυμίζεται πως και χθες στις Αχαρνές είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 2322 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: εκατοντάδες νέα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα

Αντετοκούνμπο: πολιτογραφήθηκαν Έλληνες η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός τους