Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: ανεμβολίαστοι με συμπτώματα μπορούν να προσφεύγουν στο ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η επιδημία του κορονοϊου στη χώρα μας, συμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή του της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

"Οι ανεμβολίαστοι, όπως, και οι εμβολιασμένοι, με συμπτώματα μπορούν να προσφεύγουν σε δομές του δημόσιου τομέα, Ουδείς αποκλείεται", ξεκαθάρισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Ο επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ, προειδοποίησε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται "αναζωπύρωση" της πανδημίας. Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα είναι σχετικά αυξημένα τα κρούσματα, λόγω των πολλών τεστ που διενεργούνται και η εικόνα θα "καθαρίσει" στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε εκτιμά πως τα κρούσματα θα ανέβουν παραπάνω καθώς θα επαναλειτουργήσουν και οι κλειστοί χώροι διασκέδασης.

Πάντως, διευκρίνισε πως το φετινό φθινόπωρο, με τους εμβολιασμούς και τα τεστ, θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά και με λιγότερο ανθρώπινο κόστος.

Τα κρούσματα παρουσιάζουν μείωση για τρίτη συνεχόμενη βδομάδα, ενώ είναι 12% λιγότερα από την προηγούμενη. Πτώση καταγράφεται και στους θανάτους, που είναι 18% λιγότεροι από την άλλη εβδομάδα, ενώ και η πίεση στο ΕΣΥ είναι ελαφρώς βελτιωμένη, με υποχώρηση σε εισαγωγές, νοσηλείες και διασωληνώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: εκατοντάδες νέα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα

Χατζηδάκης: “Πρώτο ένσημο” με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας

Άλιμος: Κυριακή με υπέροχα κλασικά και σπορ αυτοκίνητα (εικόνες)