Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: αύξηση στην ενδοοικογενειακή διασπορά της πανδημίας

Σε ύφεση η πορεία εξάπλωσης. "Καμπανάκι" για τους εμβολιασμούς. Το παράδειγμα της Αργολίδας και της Πιερίας. Τι είπε για τα σχολεία, τα κρούσματα κια τα εμβόλια.

«Η πανδημία φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, να έχει οριζοντιοποιηθεί», είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας ότι «ανεβαίνουν αρκετά και υπάρχει υψηλό επιδημιολογικό φορτίο σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάτι που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά».

Όπως σημείωσε η κ.Γκάγκα «Ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Έχει φτάσει το 62% του γενικού πληθυσμού, τώρα μας ενδιαφέρει να καλυφθεί απόλυτα, στο 100% ο πληθυσμός», επισημαίνοντας ότι «ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης, διασωλήνωσης και θανάτου είναι δέκα φορές μεγαλύτερος σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί σε σχέση με όσους έχουν κάνει το εμβόλιο».

Παπαευαγγέλου: σε ύφεση η πανδημία, αλλά προέχει ο εμβολιασσμός

Από την πλευρά της, η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είπε ότι η πανδημία βρίσκεται «σε ύφεση τις τελευταίες εβδομάδες», αναφέροντας ότι ανέρχονται σε «περίπου 19.000 τα ενεργά κρούσματα στην επικράτεια».

«Συνολικά 2.172 ασθενείς νοσηλεύονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ μειώνονται οι νέες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό, ωστόσο το 68% των εισαγωγών αφορά ασθενείς 55 ετών και άνω», είπε η κ. Παπαευαγγέλου, τονίζοντας ότι «ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων παρουσιάζει μια σταθεροποίηση τις τελευταίες ημέρες. Τα μαθηματικά μοντέλα εκτιμούν ότι θα έχουμε σταθερό αριθμό διασωληνωμένων ασθενών μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου».

«Τις επόμενες 15 ημέρες πρέπει να παρακολουθούμε τον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς τυποποιήθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου. Είναι πιθανό να δούμε κατακόρυφη αύξηση στα κρούσματα, καθώς οι ανεμβολίαστοι μαθητές και εργαζόμενοι υποβάλλονται σε τακτικά, συστηματικά και προληπτικά τεστ», είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Ανέφερε ενδεικτικά ότι «από τις 90.000 τεστ που γίνονταν καθημερινά την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας αυτής φθάσαμε τα 350.000 τεστ την ημέρα, έτσι είναι λογικό να παρατηρηθεί μείωση του δείκτη θετικότητας».

Συμπλήρωσε ότι «οι δείκτες παρακολουθούνται για να προλάβουμε έγκαιρα τυχόν εξάρσεις της πανδημίας», ενώ σημείωσε ότι «από την ανάλυση των δεδομένων από όλη την χώρα, από τον κ. Τσιόδρα, η θετικότητα των self test συμβαδίζει με εκείνη των εργαστηριακών τεστ ανά επικράτεια».

Αυξάνεται η ηλικία των κρουσμάτων

«Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων αυξάνει σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, το 53% των κρουσμάτων είναι άνω των 35 ετών. Στα παιδιά αντιστοιχεί το 20-21% των κρουσμάτων σταθερά από τον Ιούλιο έως σήμερα. Ενδέχεται να δούμε μια μικρή αύξηση τις επόμενες ημέρες», σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου, προσθέτοντας ότι «212 ασυμπτωματικά παιδιά, 5-17 ετών στην επικράτεια, εντοπίστηκε ότι έχουν κορονοϊό, από τα self test που έγιναν ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς».

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, η κ. Παπαευαγγέλου είπε ότι «η ενδοοικογενειακή διασπορά αποτελεί το συχνότερο αίτιο μετάδοσης του κορονοϊού στην κοινότητα. Πρέπει όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί, ιδίως όσοι συμπολίτες μας είναι ευάλωτοι, που πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή στις μετακινήσεις και τις επαφές τους».

Τόνισε ακόμη ότι «αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζουν περιοχές της βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου, κατονομάζοντας ορισμένες εξ αυτών, ενώ αξιοσημείωτο ότι δεν εμφανίζεται αύξηση του ιικού φορτίου σε περιοχές με υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων».

Τα παραδείγματα της Αργολίδας και της Πιερίας

«Αυτήν την εβδομάδα, σε Αργολίδα και Πιερία παρατηρείται υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Στην Πιερία είναι σημαντικά αυξημένος ο αριθμός κρουσμάτων σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, σε αντίθεση με την Αργολίδα, περιοχή όπου το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι σημαντικά υψηλότερο», είπε η κ. Παπαευαγγέλου, τονίζοντας ότι «ανάλογη είναι η κατάσταση στην Δυτική Αττική, που έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμών στην Αττική, σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες της Αττικής».

Ανέφερε ακόμη ότι «είναι σταθερή και δεν αυξάνει η κατάσταση στον εμβολιασμό των ατόμων 65 ετών και άνω, είναι ανησυχητική η κατάσταση. Πρέπει όλοι όσοι ανήκουν στις ομάδες πληθυσμού άνω των 50 ετών και κυρίως άνω των 65 ετών, να εμβολιαστούν σήμερα».

«Οι φοιτητές έχουν πετύχει εμβολιαστική κάλυψη κατά 73%, ανάλογη της ηλικιακής ομάδας 50-54 ετών», είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο "χάρτης" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα δεδομένα για τα κρούσματα με τις μεταλλάξεις σε αρκετές περιοχές.

