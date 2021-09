Πολιτική

Μπογδάνος: Εισαγγελική έρευνα για τη λίστα με ονόματα παιδιών

Η λίστα με τα ονόματα των παιδιών σε νηπιαγωγείο της Αθήνας αναδημοσιεύθηκε από τον βουλευτή της ΝΔ.

Ποινική προκαταρκτική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών για το θέμα της δημοσιοποίησης των ονομάτων παιδιών που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν σε νηπιαγωγείο του κέντρου της Αθήνας, απο τον βουλευτή της ΝΔ, Κωνσταντίνο Μπογδάνο

Η υπόθεση θα τεθεί στο εισαγγελικό μικροσκόπιο, με σκοπό να εντοπιστεί κάθε εμπλεκόμενος για την δημοσιοποίηση της λίστας με τα στοιχεία των νηπίων. Την προκαταρκτική εξέταση ανέλαβε να διενεργήσει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνης Ελευθεριάνος, με εντολή να στρέψει την έρευνα προς κάθε κατεύθυνση.



Ο εισαγγελέας αρχικά θα απευθυνθεί στην υπηρεσία Δίωξης ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην οποία θα δώσει εντολή να εντοπίσει την αρχική πηγή της διαρροής. Ακολούθως, ο εισαγγελικός λειτουργός θα διακριβώσει, αν και ποια άλλα πρόσωπα εμπλέκονται ή συνδέονται με την διαχείριση του επίμαχου αρχείου προσωπικών δεδομένων που διέρρευσε.

Η λίστα των ονομάτων των νηπίων δημοσιεύθηκε σε ενημερωτική ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "ο σοκαριστικός κατάλογος μαθητών νηπιαγωγείου της Αθήνας" και με κείμενο που αναφερόταν στο "οξύ κοινωνικό και δημογραφικό πρόβλημα", που κατά την ιστοσελίδα δημιουργεί το μεταναστευτικό πρόβλημα. Η ιστοσελίδα παρέθετε χωρίς καμία προφύλαξη-κάλυψη το αρχείο, στο οποίο τα ονόματα αλλοδαπών μαθητών είναι η πλειονότητα της τάξης.

Το επίμαχο δημοσίευμα αναδημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ενώ μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, η ιστοσελίδα "κατέβασε" τον κατάλογο αναφέροντας πως επρόκειτο περί λάθους εκ παραδρομής και επισημαίνοντας ότι ο κατάλογος κυκλοφορούσε ήδη στο διαδίκτυο. Αντίστοιχα και ο βουλευτής, σε νεώτερη ανάρτησή του αναφέρθηκε σε λάθος που διορθώθηκε και για το οποίο απολογήθηκε.

Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι η πράξη «δεν συνάδει με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας» και σημείωσε πως ο ίδιος ο βουλευτής έχει απολογηθεί για την πράξη του. «Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτά» πρόσθεσε, ο κ. Οικονόμου.

