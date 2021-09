Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Αλεξανδρής: η Ιωάννα θα είναι στην δίκη, επιβαρύνοντας την υγεία της (βίντεο)

Γιατί χαρακτήρισε δειλή την κατηγορούμενη. Τι είπε για την βοήθεια που δόθηκε στην δράστιδα και τι αναφέρει για την τυχόν ποινική δίωξη συνεργών της.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Νίκος Αλεξανδρής, εκ των συνηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μία ημέρα μετά την έναρξη της δίκης για την επίθεση με βιτριόλι.

«Είναι βαθύτατα συγκινημένη από την αγάπη του κόσμου που εισπράττει. Ο κόσμος έχει αίσθηση του δικαίου και αυτό είναι που απηχεί στα μηνύματα προς την Ιωάννα», σημείωσε ο κ. Αλεξανδρής.

Για την απόφαση της Ιωάννας να παρίσταται σε κάθε ημέρα της δίκης, είπε ότι «Θα πρέπει να σκεφθούμε ότι αυτό το κορίτσι επιλέγει να είναι στο δικαστήριο και επιλέγει να παρακολουθήσει κάθε δικάσιμο, παρότι αυτό την πάει πίσω στην θεραπεία της. Έχει ήδη πάει πίσω κατά 6-7 μήνες, καθώς η θεραπεία δεν μπορεί να προχωρήσει εν μέσω του έντονου στρες που βιώνει. Ωστόσο, αυτό το επιλέγει για να παρακολουθήσει την απονομή της δικαιοσύνης».

«Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω, είναι η αποφασιστικότητα της να είναι στο δικαστήριο και μάλιστα την βούληση της, όπως είπε η Ιωάννα, “όσες δικάσιμες και να οριστούν, εγώ θα είμαι εκεί, ακόμη και στο Εφετείο”», προσέθεσε ο συνήγορος.

Σε ότι αφορά την καθ΄ ομολογία της δράστιδα της επίθεσης με βιτριόλι, ο κ. Αλεξανδρής είπε «η κατηγορούμενη έχει επιδείξει δειλία, δειλία είναι αυτό που κάνει. Δεν νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις και έτσι καλύπτει και κάποιους ανθρώπους».

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου εάν υπάρχουν συνεργοί, ο δικηγόρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου είπε «Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν βοηθός ή βοηθοί. Συνεργοί με την έννοια την ποινική καθίστανται από την ώρα που υπάρχουν αποδείξεις. Ξέρετε ότι η έρευνα, η πολύ καλή έρευνα συνεχίζεται. Αυτοί μπορούν να διωχθούν και μετά το τέλος της δίκης αυτής και εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει μπορεί να καλέσει να εμφανιστούν ενώπιον του»





