Υγεία - Περιβάλλον

Κορονoϊός- Γυμναστήρια: Νέοι κανόνες λειτουργίας στα αποδυτήρια

Τι θα ισχύσει και για τη χρήση μάσκας από 20 Σεπτεμβρίου.

Οι κανόνες λειτουργίας των αποδυτηρίων στα γυμναστήρια, από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου COVID-19, από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, τα αποδυτήρια των γυμναστηρίων θα λειτουργούν με τους ακόλουθους κανόνες:

Η χωρητικότητα καθορίζεται σε 1 άτομο ανά 15 τμ.

Επιτρέπεται η χρήση του 50% των καταϊονιστήρων (ντους).

Απαγορεύεται η χρήση της σάουνας όπου υπάρχει.

Υποχρεωτική χρήση μάσκα