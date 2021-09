Οικονομία

Σταϊκούρας για ΕΝΦΙΑ: Πιθανή η πληρωμή και της πρώτης δόσης τον Οκτώβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών για το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, αλλά και για τις εκτιμήσεις διεθνών οίκων για την ελληνική οικονομία

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει το ενδεχόμενο να αλλάξει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ώστε αυτή να πληρωθεί αργότερα, μαζί με τη δεύτερη, έδωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ-3, ενώ πρόσθεσε πως η πρώτη του προσέγγιση είναι να δοθούν στους πολίτες και οι δύο δυνατότητες (σ.σ. καταβολής της πρώτης δόσης μέσα στον Σεπτέμβριο ή πληρωμής και των δύο μαζί τον Οκτώβριο).

Αναλυτικότερα, μετά τη σημερινή ανακοίνωση ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα «ανέβουν» στις 20 Σεπτεμβρίου κι ερωτηθείς αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αλλάξει την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, ώστε οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για την πληρωμή της, ο κ. Σταϊκούρας απάντησε: «Ο λόγος που τρέξαμε για τις δηλώσεις, ήταν για να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πληρώσει σε όσο γίνεται περισσότερες δόσεις, έξι τον αριθμό. Συνεπώς, όποιος πολίτης πληρώσει από αυτόν τον μήνα, θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει σε έξι δόσεις. Άρα αν κάνουμε αυτό που λέτε, το οποίο θα το αξιολογήσουμε, ουσιαστικά λέμε στον πολίτη να πληρώσει μαζί δύο δόσεις τον επόμενο μήνα. Πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ τού να δώσουμε σε έναν πολίτη τη δυνατότητα να πληρώσει μετά από 40 μέρες, αλλά δύο δόσεις, και του να πληρώσει μετά από 10 μέρες μία δόση. Η πρώτη μου προσέγγιση είναι ότι πρέπει να δώσουμε και τις δύο δυνατότητες στον πολίτη. Αλλά είναι κάτι που θα το αξιολογήσουμε την κατάλληλη στιγμή».

Στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού, ο κ. Σταϊκούρας απάντησε: «Επισπεύδον υπουργείο για να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο είναι το υπουργείο Εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση τόλμησε και προχώρησε σε μια μικρή λελογισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί θέλαμε να δούμε την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια και θέλαμε να δούμε και την όποια αβεβαιότητα προκύπτει από το υγειονομικό πεδίο. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, συνεπώς, θα έχουμε καλύτερη εικόνα της πορείας της οικονομίας, όσο κινείται καλύτερα η οικονομία και όσο μειώνονται οι αβεβαιότητες, τόσο δημιουργούνται οι δυνατότητες στην ελληνική Πολιτεία να ενισχύσει και με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα του εργαζόμενου. Ταυτόχρονα όμως, εμείς επιδιώκουμε το επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Είδατε ότι ανακοινώσαμε στη Θεσσαλονίκη, εκτός των μειώσεων φόρων, τη δημιουργία άλλων 50.000 θέσεων απασχόλησης -εκτός των 100.000 που ήδη είχαμε ανακοινώσει, (από τις οποίες) έχουν αξιοποιηθεί οι 80.000- μέσα στο 2022 όπως και το πρώτο ένσημο, ακριβώς για να διευκολύνουμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων για ακόμα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέο πακέτο μέτρων, προσωρινών ή μόνιμων, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε: «Η εκτίμησή μας για φέτος (...) είναι για (ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης) 5,9%. Πράγματι, διαβάζω κι εγώ εκτιμήσεις που ανεβάζουν τον ρυθμό μεγέθυνσης πάνω από το 6%. Νομίζω όμως ότι είναι αρκετά πρόωρο να τοποθετηθούμε και επισφαλές, όταν έχουμε στοιχεία μόνο του πρώτου εξαμήνου και έχουμε πρόδρομους δείκτες για το τρίτο τρίμηνο. Εάν πάλι επιβεβαιωθεί ότι είναι ρεαλιστικές οι εκτιμήσεις μας και μάλλον συντηρητικές, τότε η όποια μεταβολή επί τω θετικότερω της οικονομικής μεγέθυνσης, προφανώς θα πάει ως μέρισμα στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα».

Ειδήσεις σήμερα

Προϋπολογισμός: αυξημένα έσοδα έναντι του στόχου τον Αύγουστο

Επίθεση με βιτριόλι - Αλεξανδρής: η Ιωάννα θα είναι στην δίκη, επιβαρύνοντας την υγεία της (βίντεο)

Μίνι lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα