Ζευγολατιό: Φονικό τροχαίο στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας κινούνταν τα οχήματα, που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, που είχε μοιραίο αποτέλεσμα.

Κατέληξε το απόγευμα της Πέμπτης, μια γυναίκα, η οποία νωρίτερα στο τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό.

Το δυστύχημα, με την νεκρή και άλλους τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν ΙΧ αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προπορευόμενο όχημα.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ένα από τα αυτοκίνητα να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τους τραυματίες του τροχαίου, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Επί τόπου έσπευσε από την πρώτη στιγμή και προσωπικό με οχήματα της Ολυμπίας Οδού.

