Βαρουφάκης στην ΔΕΘ: Η ρήξη είναι η αποτελεσματικότερη επένδυση

«Μόνο τη ρήξη φοβάται η ολιγαρχία», τόνισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25

"Η κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια" ανέφερε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην 85η ΔΕΘ, σχολιάζοντας το σύνθημα που χρησιμοποίησε λίγες μέρες πριν ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και διερωτήθηκε: "η Κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο; Φαίνεται πως, πάνω στην αγωνία του, ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε ότι οι Κυβερνήσεις δεν παράγουν πλούτο, πλούτο παράγουν οι εργαζόμενοι. Και για ποιόν πλούτο μιλάει έτσι κι αλλιώς; Το εθνικό εισόδημα μειώνεται συστηματικά από το 2008 ενώ ο εθνικός πλούτος εκποιείται εξ ίσου συστηματικά. Η πραγματικότητα είναι απλώς πως η «Μητσοτάκης Α.Ε.» μοιράζει δίκαια μεταξύ των ημετέρων τα κέρδη που παράγονται λόγω της καταστροφής πλούτου και εισοδημάτων των πολλών".

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε ακόμα στους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης -και όλων των μνημονιακών Κυβερνήσεων- περί ανάπτυξης: "Ακόμα και να έχουμε φέτος την αύξηση του ΑΕΠ που προβλέπει η Κυβέρνηση (μεταξύ 5% και 6%), το εθνικό εισόδημα θα εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο εκείνου όχι μόνο του 2019 αλλά και του 2015!

Κάθε φορά που μας «έσωζαν» οι μνημονιακές Κυβερνήσεις, με νέα δάνεια και ρυθμίσεις, το κράτος μας βούλιαζε περισσότερο στο μη βιώσιμο χρέος: Το 2012, χρονιά του 2ου Μνημονίου, το χρέος έφτασε το 162%. Το 2016, ένα χρόνο αφού υπογράφτηκε το 3ο Μνημόνιο, το ποσοστό χρέους άγγιξε το 181%. Το 2019, ένα χρόνο μετά το 4ο Μνημόνιο (που ο κ. Τσίπρας ονόμασε Μεταμνημόνιο), το χρέος ήταν στο 186% του ΑΕΠ. Σήμερα, το χρέος έχει ξεπεράσει το 210% - καθιστώντας την Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια της χρεοκοπίας".

Ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πρόσφατων πυρκαγιών μετά και την επίσκεψη με αντιπροσωπεία του ΜέΡΑ25 στις πληγείσες περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και στο ζήτημα των αναδασώσεων που δρομολογεί η Κυβέρνηση με ιδιώτες αναδόχους: "Όταν μιλάνε για «πιστοποιημένα δενδρύλλια γρήγορης ανάπτυξης», εννοούν γενετικά μεταλλαγμένα δένδρα (π.χ. Bayer-Monsanto) τα οποία θα μεγαλώνουν ταχύτατα, θα πεθαίνουν γρήγορα, θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή βιομάζας που θα νέμονται τα ίδια συμφέροντα, θα μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από δενδρύλλια της ίδιας εταιρείας – και, στον ίσκιο τους, δεν θα φυτρώνει γηγενής χλωρίδα ούτε και θα ζει γηγενής πανίδα. Να πως οι φετινές φωτιές θα γίνουν ευκαιρία για την παραγωγή εμπορεύσιμων δασών".

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε επιπλέον ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 με συγκεκριμένες προτάσεις για: Ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 15%. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή σε κατώτατο μισθό και επιδόματα, χρησιμοποιώντας όχι τον επίσημο πληθωρισμό αλλά δείκτη τιμών των μικρομεσαίων νοικοκυριών (εξαιρούμενου του εισοδηματικά ανώτατου 30% το πληθυσμού). Ακύρωση όλων των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατάργηση του Χρηματιστήριου Ενέργειας, κοινωνικοποίηση της τέως ΔΕΗ (ακύρωση της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ και σταδιακή επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ). Και επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα σουπερμάρκετ για το διαχρονικό άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών σουπερμάρκετ και των τιμών των προμηθευτών τους.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πανδημία ο Γιάνης Βαρουφάκης τονίζοντας πως: "Αυτή την ύστατη στιγμή, με το φθινόπωρο να τρέφει κινδύνους εξάπλωσης του στελέχους Δέλτα και Μι, το ΜέΡΑ25 καλεί την Κυβέρνηση να προβεί έστω και τώρα στην δημιουργία δημόσιου δίκτυου κέντρων μαζικών δωρεάν τεστ και, παράλληλα, να πάψει να λέει έμμεσα στους εμβολιασμένους ότι δεν έχουν λόγο να κάνουν τεστ. Να προσφέρει στους διστακτικούς ανεμβολίαστους την δυνατότητα για προεμβολιαστικό έλεγχο σε δημόσιο φορέα και να ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης υπέρ του εμβολιασμού σε επιστημονική κι όχι προπαγανδιστική βάση. Να προβεί άμεσα στην ενίσχυση του ΕΣΥ με 8000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να υπερβεί τον αυταρχισμό της καταβάλλοντας το 50% του μισθού τους στο υπό αναστολή ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό."

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 επιπλέον έκανε λόγο για το όψιμο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης απέναντι στη νεολαία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως "Την ώρα που η Κυβέρνησή του κ. Μητσοτάκη τους κλέβει το μέλλον, εκείνος τους προσφέρει ψίχουλα και bytes – κατά το αμερικανικό bits & bytes. Έτσι φαίνεται του είπαν οι επικοινωνιολόγοι του ότι θα κερδίσει τη νεολαία. Όμως η νεολαία ήδη δίνει την απάντησή της στους δρόμους, στις πλατείες, στα αμφιθέατρα και, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το μήνυμά τους στην «Μητσοτάκης ΑΕ» είναι:

ΝΟ PASARAN. Δεν θα περάσετε κυρίες και κύριοι. Ξεχάστε το. Όσο και να καλλωπίζετε τους αριθμούς, ή να τους μοιράζετε καθρεφτάκια περνώντας τους για ιθαγενείς, η νεολαία αλλά και οι μεγαλύτεροι βλέπουν ότι στόχος των κυβερνώντων από το 2010 μέχρι σήμερα είναι ένας: η βύθιση τους όλο και περισσότερο στο χρέος και στην εξάρτηση".

Τέλος ο Γιάνης Βαρουφάκης μίλησε για Δικομματικό Μνημονιακό Λαϊκισμό και ανέφερε πως: "Η ολιγαρχία δεν νοιάζεται, φίλες και φίλοι, για το ποιος κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου ή για το αν η Κυβέρνηση αυτοαποκαλείται φιλελεύθερη ή αριστερή.Η ολιγαρχία καταλαβαίνει ότι χωρίς ρήξη καμία κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε φιλελεύθερη να είναι ούτε βεβαίως αριστερή. Το μόνο που φοβάται η ολιγαρχία είναι η

ρήξη. Για αυτό το ΜέΡΑ25 μιλάει για Ρήξη. Και σε όσους ρωτάνε «Γιατί ρήξη τώρα;» η απάντησή μας είναι απλή: Επειδή όσο πιο άμεσα γίνει η ρήξη τόσο μικρότερο το μακροπρόθεσμο κόστος για τη νεολαία μας, για την πατρίδα. Η ρήξη είναι η

αποτελεσματικότερη επένδυση για το μέλλον της πατρίδας μας".

Ενώ κάλεσε τους πολίτες σε συσστράτευση για αγώνα υπογραμμίζοντας πως: "Στο ΜέΡΑ25 εργαζόμαστε για την παλλαϊκή συστράτευση που θα βασίζεται σε κοινό πρόγραμμα ρήξης με την ολιγαρχία. Σε αυτή την συστράτευση χωρούν όλοι. Δεν χωρούν μόνο όσοι υπόσχονται πράγματα, τα οποία, για να γίνουν, απαιτούν την ρήξη την οποία… αποκλείουν".

"Οπότε, κ. Μητσοτάκη, το δίλημμα το έχετε εσείς: Είτε θα συγκυβερνήσετε με τον κ.Τσίπρα. Είτε θα κάνετε εκλογές ξανά και ξανά μέχρι να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση που θα κάνει λίγο-πολύ εκείνα που θα έκανε μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ" κατέληξε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.

