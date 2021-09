Παράξενα

Αρνητές κορονοϊού - Χανιά: Μαθητές “έχασαν χρονιά” λόγω των… self test

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Oι γονείς δεν ήθελαν να κάνουν self test στα παιδιά τους ή να φορούν μάσκες

Η επιστροφή στη σχολική κανονικότητα ξεκίνησε ομαλά φέτος, με τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους να λειτουργούν και τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά.

Αν και τις πρώτες ημέρες της νέας σχολικής χρονιάς, σε επίπεδο Κρήτης τουλάχιστον, δεν σημειώθηκαν πολλά περιστατικά με γονείς που αρνούνται να υποβάλλουν τα παιδιά τους σε self test, oι συνέπειες της περυσινής χρονιάς για κάποιους μαθητές λόγω των αρνητών-γονιών τους είναι σοβαρές.

Σύμφωνα με την διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κα Πόπη Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη, στα Χανιά υπάρχουν μαθητές που θα επαναλάβουν την τάξη στην οποία φοιτούσαν πέρυσι καθώς οι γονείς τους δεν ήθελαν να τους κάνουν self test ή να φορούν μάσκες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην παρακολουθήσουν τα δια ζώσης μαθήματα και να μην προαχθούν στην επόμενη τάξη.

«Δυστυχώς από την προηγούμενη σχολική χρονιά υπάρχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χανίων τα οποία δυστυχώς εξαιτίας της συμπεριφοράς των γονέων τους και με ευθύνη των γονέων τους δεν είχαν την χαρά να πάνε στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά. Έχουν χάσει την τάξη τους και βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να επαναφοιτήσουν στην τάξη», ανέφερε η κα Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη συμπληρώνοντας πως «το επαναφοιτήσουν βέβαια είναι σχήμα λόγου αφού δεν έχουν φοιτήσει καθόλου πέρυσι».

«Απευθύνω έκκληση στους γονείς να καταλάβουν την μεγάλη σπουδαιότητα του γονεϊκού ρόλου στην τακτική φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. Τους παρακαλώ να φροντίσουν όσο γίνεται από τη δική τους τη σκοπιά ώστε να απολαμβάνουν τα παιδιά τους το μέγιστο δημόσιο αγαθό που είναι η εκπαίδευση. Είναι πολύ μεγάλες οι συνέπειες στην αγωγή, στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη του παιδιού η απομάκρυνσή του από το σχολείο», συμπλήρωσε η κα Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη.

ΠΗΓΗ: Creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 2322 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Μίνι lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα

Μοντέλο με κοκαΐνη: “με παγίδευσε ο άνθρωπος μου”, λέει η 29χρονη (βίντεο)