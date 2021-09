Πολιτική

Κουτσούμπας: Σταγόνα στον ωκεανό τα μέτρα για την ακρίβεια

Το μόνιμο υποζύγιο της κρατικής φορολογίας είναι οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα, τόνισε ο γγ του ΚΚΕ

Δριμύτατη κριτική σε διάφορα μέτωπα, αλλά κυρίως σε αυτό της οικονομίας και της πανδημίας, άσκησε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Από τα πυρά του δεν γλίτωσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για «κάλπικες υποσχέσεις» με στόχο «να συγκαλυφτούν τα μέτρα στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου». «Όσο κι αν προσπαθεί ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί να εμφανίσει την πολιτική του ως φιλολαϊκή» είπε μεταξύ άλλων και χαρακτήρισε τα μέτρα «μποναμά» για τα μονοπώλια.

Ο Δ. Κουτσούμπας παρατήρησε ότι την ώρα που πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την αύξηση του ΑΕΠ, «τα συνολικά εισοδήματα των μισθωτών παραμένουν ουσιαστικά στάσιμα», ενώ προειδοποίησε ότι «οι στόχοι ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας για το 2021, είναι σίγουρα ιδιαίτερα φιλόδοξοι και επισφαλείς».

«Η διαπάλη στο εσωτερικό της ΕΕ, σχετικά με την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας, συνεχίζεται. Τα αποτελέσματα της επεκτατικής πολιτικής γίνονται πλέον ορατά στην εκτίναξη της ακρίβειας, στον πληθωρισμό που καλπάζει διεθνώς», τόνισε.

«Ο ελληνικός λαός, με τα περιοριστικά μέτρα των μνημονίων από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα έζησε ένα μεγάλο κούρεμα του εισοδήματός του, με μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και με αυξήσεις φόρων. Ένα κούρεμα που έφτασε σχεδόν το 40%. Και τώρα, πληρώνει το νέο “επεκτατικό κούρεμα” του βιοτικού του επιπέδου, με τον πληθωρισμό και τη λεγόμενη ακρίβεια, που θα κουρέψει ένα ακόμα 20 - 30% του εισοδήματος», συνέχισε.

«Τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός είναι ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη των κερδισμένων και των χαμένων της επόμενης μέρας. Οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις βλέπουν την κερδοφορία τους να ενισχύεται ποικιλότροπα, με το νέο γύρο φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο, να είναι τουλάχιστον προκλητικός για τους εργαζόμενους», συμπλήρωσε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Το μόνιμο υποζύγιο της κρατικής φορολογίας είναι οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα, που συνεχίζουν να αφαιμάσσονται και φορολογικά και που θα κληθούν να καταβάλλουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της κρατικής φορολογίας».

«Οι όποιες ελάχιστες μειώσεις φόρων για τους εργαζόμενους είναι ισχνές και αφορούν πρακτικά μόνο το επόμενο έτος, ενώ τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και οι περικοπές στην επιστρεπτέα προκαταβολή για τις μικρές επιχειρήσεις, που πιέζονται όλο και περισσότερο από τα χρέη και τον ανταγωνισμό των μεγάλων» είπε ακόμα.

Επιπλέον, παρατήρησε ότι «οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και στην κατάργηση του φόρου για γονικές παροχές, ευνοούν κατά βάση μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, ενώ για τα ευρύτατα λαϊκά στρώματα οι αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών θα αυξήσουν το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ».

Σχολιάζοντας δε τις εξαγγελίες για το πρώτο ένσημο, είπε ότι πρόκειται για “φύκια για μεταξωτές κορδέλες”.« Τι μας λέει η κυβέρνηση; Πως θα αυξήσει τις επιδοτήσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο για να βρίσκει αυτό όλο και φθηνότερη εργατική δύναμη.Μας λέει ότι θα κάνει την εργασία των νέων ακόμα πιο «προσοδοφόρα», για να τους εκμεταλλεύονται οι μεγάλοι όμιλοι αποτελεσματικότερα», επισήμανε.

«Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της ανεργίας, επιδοτούνται οι επιχειρήσεις, με ζεστό χρήμα, για να προσλάβουν εργαζόμενους, με μισθούς πείνας», τόνισε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

«Αντί να προχωρήσει σε μια ουσιαστική αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, τουλάχιστον ώστε να καλύπτονται οι απώλειες των τελευταίων μηνών, η κυβέρνηση προχωρά σε μια επιδότηση 6μήνου, ίσα - ίσα για να χρυσώσει το χάπι...» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα δεν είναι μόνο οι υψηλές τιμές. Είναι η συνολική επίθεση στο λαϊκό εισόδημα την τελευταία δεκαετία, με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η μείωση των μισθών, το πετσόκομμα των συντάξεων, η μείωση των επιδομάτων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ληστρική φορολογία του λαού».

«Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό. Μερικές μικρές, ελάχιστες μειώσεις σε ορισμένους φόρους, ώστε να “χρυσώσει” το χάπι» παρατήρησε και συμπλήρωσε:

«Η άδικη έμμεση φορολογία, παραμένει βασικός πυλώνας της φορολογικής πολιτικής, εκτινάχθηκε απ’ τη προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή ρότα, που φορτώνει τα βάρη στα λαϊκά στρώματα με τρόπο που να μην φαίνεται άμεσα».

Ακολούθως χαρακτήρισε «απάτη» το ταμείο ενεργειακής μετάβασης.

«Η “ακρίβεια”, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ,τελικά αποτυπώνει την εξαθλίωση της εργατικής τάξης, λόγω αυτής της ίδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας και κάλεσε τους εργαζόμενους να κινηθούν αποφασιστικά διεκδικώντας:

Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών,

Κατάργηση της αντιλαϊκής φορολογίας, των έμμεσων φόρων και μετακύλιση των φορολογικών βαρών στο μεγάλο κεφάλαιο,

Αύξηση των συντάξεων και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων με παράλληλη μετακύλισή τους στην εργοδοσία,

Φρένο στις ανατιμήσεις των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ουσιαστική παρέμβαση κατά των διάφορων καρτέλ».

«Εγκληματική διαχείριση της πανδημίας»

Στο μέτωπο της πανδημίας ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ ανέφερε ότι «οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες, από το βήμα της ΔΕΘ, για την υγεία απέδειξαν ότι η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, τα πρωτόκολλα λάστιχο, η θυσία της υγείας του λαού στο βωμό των κερδών μίας χούφτας ιδιωτικών ομίλων, πηγαίνει χέρι - χέρι με τις βάρβαρες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις συνολικά στο σύστημα υγείας».

Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι εξορθολογισμός του ΕΟΠΥΥ σημαίνει παροχή υπηρεσιών στη βάση του «ό,τι πληρώνεις άμεσα ή έμμεσα παίρνεις», καθώς και ότι εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων και εφαρμογή των ΣΔΙΤ στην Υγεία σημαίνει περισσότερα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους, συγχωνεύσεις, μείωση δομών, μονάδες υγείας διαφοροποιημένες, που θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις και θα πουλάνε τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς – πελάτες και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, διαμορφώνοντας έτσι ένα σύστημα υγείας κατ’ όνομα μόνο, δημόσιο.

Σε αυτό το πεδίο στράφηκε και κατά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εφάρμοσε για πρώτη φορά πιλοτικά, το 2018, σε 18 νοσοκομεία την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης, με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέθεσε στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑΕ να αναπτύξει το ελληνικό σύστημα DRG (Κοστολόγηση Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών), δηλαδή τη βασική απαίτηση των ασφαλιστικών εταιρειών, για να διαμορφωθούν παρόμοιοι όροι λειτουργίας μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκαινίασε τη δημιουργία του πρώτου νοσοκομείου ΝΠΙΔ στη Σαντορίνη;»

Αλλά και σε άλλο σημείο στράφηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «κοροϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι αύριο θα μπορεί να εφαρμόσει “ανεμπόδιστος το πρόγραμμά του” επειδή λέει σήμερα «δε δεσμεύεται από μνημόνια». Δεν υπάρχει πιο χοντρό ψέμα από αυτό. Γιατί δεσμεύεται από το μνημόνιο των μνημονίων, τη στρατηγική της ΕΕ και των μεγάλων ομίλων, το νέο επίσης υπερμνημόνιο, που είναι σε εξέλιξη».

