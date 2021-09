Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΜΕΓΑ Εμβολιαστικά Κέντα: ποια κλείνουν και πότε

Σε επτά Mega Εμβολιαστικά Κέντρα θα συνεχιστεί η χορήγηση εμβολίων έναντι του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε το Υπ. Υγείας. Ποια κλείνουν και πως “αναπληρώνονται”

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, από τα 10 ΜΕΓΑ Εμβολιαστικά Κέντρα θα συνεχίζουν να λειτουργούν τα 7.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας αναφέρει τα εξής:

«Τη στιγμή αυτή, η Επιχείρηση “Ελευθερία” έχει ανεπτυγμένα σε 658 σημεία της χώρας 1.500 εμβολιαστικά κέντρα με δυνατότητα για 75.000 εμβολιασμούς ημερησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί και εντός 48 ωρών να αναπτυχθούν 2.800 εμβολιαστικά κέντρα, οπότε και η συνολική ημερήσια δυναμικότητα θα ξεπερνά τις 140.000 εμβολιασμούς.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 16.09.2021, λειτουργούν 860 εμβολιαστικά κέντρα στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 480 εμβολιαστικά κέντρα στα Νοσοκομεία της χώρας και 160 στους μέγα εμβολιαστικούς σταθμούς.

Παράλληλα, αναπτύσσονται σε καθημερινή βάση 224 Κινητές Ομάδες για κατ‘ οίκον εμβολιασμούς, 21 για εμβολιασμούς σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και Ομάδες που εμβολιάζουν σε δομές μεταναστών, άστεγους, Ρομά, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω δράσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και σε μεγάλους οργανισμούς.

Από τον Αύγουστο έχει δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους ιδιώτες ιατρούς της χώρας να ενταχθούν στο δυναμικό της επιχείρησης «Ελευθερία» και ήδη 165 ιατροί και 14 πολυϊατρεία διενεργούν εμβολιασμούς.

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης εμβολιαστικών κέντρων γίνεται με βάση προβλεπτικά μοντέλα, αρκετούς μήνες πριν και έτσι προγραμματίστηκε και η λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων.

Σε 7 από τους 10 ΜΕΓΑ εμβολιαστικούς σταθμούς θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους τα 121 εμβολιαστικά κέντρα, με δυνατότητα ανάπτυξης 210 εμβολιαστικών κέντρων. Τα 7 ΜΕΓΑ που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους είναι τα: «Προμηθέας», στο Περιστέρι, στη ΔΕΘ, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στα Χανιά, ενώ εκτός λειτουργίας τίθεται στην Κέρκυρα από 28.09.2021 και έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία των ΜΕΓΑ εμβολιαστικών σταθμών στο Ελληνικό και στη Ρόδο.

Η δυναμικότητα του συστήματος την 01.10.2021 θα ξεπερνά τις 75.000 εμβολιασμούς τη μέρα, με δυνατότητα εντός 48 ωρών να αυξηθεί στις 140.000 εμβολιασμούς ημερησίως.

Σήμερα, 16.09.2021, εργάζονται στα εμβολιαστικά μας κέντρα για τη διενέργεια εμβολιασμών σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι και από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε περισσότεροι από 30.000 έχουν συμμετάσχει στην Επιχείρηση “Ελευθερία”».

