Κυπριακό: Τριμερής Αναστασιάδη - Τατάρ με Γκουτέρες

Οι αναφορές του Πρόεδρου της Κύπρου στην διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό. Που και πότε θα γίνει η συνάντηση,

Επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό στο περιθώριο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αθήνα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε ότι θα έχει πρόγευμα εργασίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τον ΓΓ του ΟΗΕ, Ανόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να προσδιορίσει ακριβώς την ημερομηνία.

Νωρίτερα, διπλωματικές πηγές είχαν αναφέρει στο ΚΥΠΕ ότι θα πρέπει να αναμένεται πως ο ΓΓ του ΟΗΕ θα αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δίδεται με την ταυτόχρονη παρουσία Αναστασιάδη – Τατάρ στη Νέα Υόρκη, αργότερα αυτό το μήνα, και θα επιδιώξει να έχει μια κοινή συνάντηση μαζί τους για μια συζήτηση επί της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, μετά από τη Σύνοδο Κορυφής των 9 νότιων χωρών της ΕΕ (EUMED) που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αθήνα.

Η Σύνοδος θα είναι διευρυμένη με τη συμμετοχή για πρώτη φορά πέραν των χωρών της ομάδας Μed7 (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα), της Κροατίας και της Σλοβενίας.

