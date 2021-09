Κοινωνία

Μεταναστευτικό: διεθνής καμπάνια για την αποτροπή προσφυγικών ροών

Με ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδοτείται επί το πλείστον η εκστρατεία που στόχο έχει την αποθάρρυνση παράτυπων μεταναστών και των διακινητών τους.

Διεθνή καμπάνια ενημέρωσης, προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές, ξεκινάει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι η Ελλάδα φυλάσσει με οργανωμένο τρόπο τα σύνορα της και δεν επιτρέπει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, εφαρμόζοντας μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, σεβόμενη πάντα το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η συγκεκριμένη καμπάνια περιλαμβάνει την προβολή και διάχυση του μηνύματος τόσο σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους βασικούς αποδέκτες..

Βασικός πυλώνας, είναι να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω και των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων, στο Αφγανιστάν, από όπου και προέρχεται η πλειοψηφία των μεταναστών που έρχονται προς την χώρα μας τα τελευταία έτη.

Παράλληλα, στοχεύει στην πληρέστερη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση οιονεί παράνομων μεταναστών, ώστε να μην πέφτουν θύματα λαθροδιακινητών και να μην θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Η δράση, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 75%.

