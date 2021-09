Αθλητικά

Λίνκολν - ΠΑΟΚ: “Καθάρισε” ο “Δικέφαλος”

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Γιβραλτάρ στην πρεμιέρα του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τα εύκολα... δύσκολα στο Γιβραλτάρ. Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου όμως, βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον βασικό Άκπομ ενώ από τη στιγμή που «κλείδωσε» το τρίποντο (0-2) με τον Μιτρίτσα, έκανε διαχείριση του ματς και του ρόστερ, καταγράφοντας πρεμιέρα με το δεξί.

Όσο... θλιβερή κι αν έμοιαζε η εικόνα του ΠΑΟΚ στο α΄ημίχρονο, κράτησε τα προσχήματα και έσωσε ό,τι σώζεται από το 45λεπτο χάρη στο γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Η ειρωνεία της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός πως ο Τέιλορ που φάνηκε να μην πατά καλά με το... καλημέρα, βρέθηκε στην περιοχή της Λίνκολν και «σέρβιρε» για τον μοιραίο, μέχρι εκείνο το σημείο, Άκπομ που πλάσαρε για το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε στο Γιβραλτάρ με εφτά αλλαγές στην ενδεκάδα του συγκριτικά με το ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε και τον κορυφαίο της άμυνας του, Κρέσπο, να τίθεται νοκ άουτ στο 44' , επιστρατεύοντας άρον άρον τον Μιχαηλίδη. Οι φιλοξενούμενοι αρκέστηκαν σε ένα φλύαρο ρόλο, εμφανίζοντας και πάλι «χτυπητές» αδυναμίες στη δημιουργία και στην ανάπτυξη.

Μέχρι την επίτευξη του τέρματος στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ είχε να θυμάται μόνο το χαμένο τετ α τετ του Άκπομ (16') που βγήκε την πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων αλλά ο Σολέρ φρόντισε να του βάλει «φρένο». Χωρίς κίνηση, ενέργεια, έμπνευση στο παιχνίδι του, το καμπανάκι ήχησε εκ νέου δυνατά στα αυτιά των ασπρόμαυρων, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως είχαν απέναντί τους μια ομάδα από ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές που φρόντισαν να κάνουν αίσθηση, καταγράφοντας τις στιγμές τους.

Σε διάστημα δύο λεπτών, η Λίνκολν εξέθεσε δις τους Θεσσαλονικείς και την αμυντική ολιγωρία της ομάδας ενώ οι γηπεδούχοι είδαν ορθώς το γκολ που σημείωσαν στο 26' με τον Καραγιέρο να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Παρά τις όποιες μουντζούρες στο παιχνίδι του, ο ΠΑΟΚ «εξιλεώθηκε» εν μέρει από την τρομερή υπερπροσπάθεια του Μουργκ να κρατήσει τη μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου προκειμένου να την δώσει στον Τέιλορ απ΄όπου και ξεκίνησε η φάση του πρώτου τέρματος, οδηγώντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον δείκτη του σκορ στο 0-1.

Διαφορετική και σαφώς πιο βελτιωμένη η εικόνα του ΠΑΟΚ, επιθετικά, στο β΄ημίχρονο, με τους Θεσσαλονικείς να πετυχαίνουν και δεύτερο τέρμα με τον Άκπομ στο 54΄, ωστόσο, το γκολ του ακυρώθηκε λανθασμένα ως οφσάιντ. Το γκολ εντούτοις ήρθε δύο λεπτά αργότερα από στατική φάση και συγκεκριμένα από κόρνερ του Μουργκ, με τον Μιχαηλίδη να πιάνει την πρώτη κεφαλιά και στην εξέλιξη της φάσης, ο Μιτρίτσα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 με γυριστό σουτ, ανοίγοντας λογαριασμό με τα «ασπρόμαυρα».

Παρά τον αέρα των δύο τερμάτων που απέκτησε ο ΠΑΟΚ, η Λίνκολν δεν το έβαλε κάτω και δημιούργησε συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους φιλοξενούμενους που χρειάστηκαν την επέμβαση του Πασχαλάκη τουλάχιστον σε δύο στιγμές στο β΄μέρος και μάλιστα σωτήρια προκειμένου να βάλει... φρένο στις ορέξεις της «σταχτοπούτας» από το Γιβραλτάρ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του ματς, ο ΠΑΟΚ έκανε περισσότερο διαχείριση του υπέρ του σκορ, με τον Λουτσέσκου να δίνει χρόνο και στους νεαρούς Κούτσια και Κωνσταντέλια, ανοίγοντας το ρόστερ, κινούμενος και σε ένα 4-4-2 προς το φινάλε καθώς φαινόταν πως το παιχνίδι είχε κριθεί. Όχι, όμως και για την Λίνκολν. Ενδεικτικό της διάθεσης και του πάθους για τους γηπεδούχους, η φάση στις καθυστερήσεις με το δοκάρι του Τσιπολίνα.

