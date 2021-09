Πολιτική

Τουρκία: Navtex για έρευνες ανοιχτά της Κρήτης

Η Άγκυρα επικαλείται το παράνομο τουρκολιβυκό μνημονιο...

Τον "χαβά" της η Τουρκία. Εξέδωσε νέα Navtex σήμερα ως απάντηση στην ελληνική για συνέχιση των ερευνών βορειανατολικά της Κρήτης. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι μέρος της περιοχής που έχει δεσμεύσει η χώρα μας εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Aναφέρει ότι η δηλωθείσα περιοχή από την Ελλάδα, έχει δηλωθεί ως τουρκική στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στην εν λόγω Navtex αναφέρεται ότι οι κινήσεις της Ελλάδος πρέπει να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.

