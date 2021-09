Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Λαχτάρησε” αλλά νίκησε την Αντβέρπ

Με γκολ στα … “χασομέρια” πήραν τη νίκη οι Πειραιώτες

Μπορεί για ένα ημίχρονο να μην ήταν καλοί δημιουργικά και να έπαιξαν με την φωτιά, όμως οι Ερυθρόλευκοι, με σκόρερ τον… killer Ελ Αραμπί και εκπληκτικό γκολ του Ρέαμπστιουκ στο 87' κατάφεραν και πήραν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Αντβέρπ με 2-1 και να ξεκινήσουν με το… δεξί την φάση των ομίλων του Europa League. Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και παραπάνω τέρματα, όμως και πάλι το σημαντικό ήταν το γεγονός πως κατάφεραν να ξεκινήσουν με τους τρεις βαθμούς και πλέον κοιτάζουν μπροστά για την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής με την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (30/9).

Το ματς:

Ο αγώνας στο Φάληρο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να είναι αυτοί που είχαν την μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν την κατάλληλη ευκαιρία μπροστά από την εστία του Βατσλίκ. Από την άλλη οι Ερυθρόλευκοι φαινόντουσαν ότι έχουν πρόβλημα από το πιεστικό παιχνίδι των Βέλγων, μην μπορώντας να είναι αυτοί που θα έδιναν τον ρυθμό στην αναμέτρηση. Η πρώτη καλή στιγμή των Πειραιωτών θα έρθει στο 14', όταν ο Μπουχαλάκης θα γυρίσει πολύ ωραία την μπάλα στον Ελ Αραμπί, που θα σουτάρει, όμως η μπάλα θα κοντράρει στον Αλμέιδα και θα περάσει κόρνερ.

Σταδιακά οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, όμως η πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων δεν του έδινε την ευκαιρία να απειλήσει ουσιαστικά του Μπουτέζ. Μια ακόμα καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους θα έρθει στο 29', όταν ο Μπουχαλάκης θα εκτελέσει ωραία, με σέντρα, ένα φάουλ και τον Σισέ να πιάνει την κεφαλιά, όμως η μπάλα θα περάσει λίγο άουτ. Στο 39' οι Πειραιώτες θα ανοίξουν το σκορ και μάλιστα με εκπληκτικό γκολ του Ελ Αραμπί, όμως το τέρμα θα ακυρωθεί ως οφσάιντ μετά και την χρήση VAR.

Ένα λεπτό μετά οι Βέλγοι θα χάσουν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν θα φύγουν στην αντεπίθεση τρείς εναντίον δύο, όμως το πλασέ του Φίσερ θα περάσει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βατσλίκ. Στο 43' οι φιλοξενούμενοι θα χάσουν ακόμα μια φάση, όταν μετά την εκτέλεση κόρνερ ο Σαμάτα θα σηκωθεί μόνος του όμως η κεφαλιά του θα περάσει άουτ.



Οι Πειραιώτες, όμως θα καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Συγκεκριμένα στο 52' ο Καμαρά θα κάνει ωραία σέντρα από τα δεξιά, ο Ελ Αραμπί θα κερδίσει δύο αμυντικούς της Αντβέρπ στον αέρα και θα κάνει με κεφαλιά το 1-0.

Εφτά λεπτά μετά οι Ερυθρόλευκοι θα φτάσουν κοντά και σε δεύτερο γκολ, όμως μετά από φάουλ η κεφαλιά του Σισέ θα περάσει λίγο άουτ. Οι Βέλγοι θα προσπαθήσουν να ανέβάσουν την πίεσή τους και θα έχουν καλές ευκαιρίες κυρίως με τον Φίσερ, δύο φορές, όμως ο Σισέ θα είναι παρών και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Αυτά, όμως, που δεν κατάφερε ο Φίσερ θα το πετύχει στο 75΄ο Σαμάτα, όταν μετά από κόρνερ θα πιάσει για ακόμα μια φορά κεφαλιά, μόνος του, και θα ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να πιέσουν την εστία του Μπουτέζ, όμως οι Βέλγοι που θα χάσουν δύο καλές ευκαιρίες να πετύχουν δεύτερο γκολ, αρχικά με σουτ του Σαμάτα στο 77' και του Μπένσον στο 86'. Όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα καθώς ένα λεπτό μετά, ο Ρεάμπτισουκ, μετά από πάσα του Βρουσάι θα πιάσει ένα εκπληκτικό πλασέ και θα κάνει το 2-1. Οι Βέλγοι μάλιστα θα τελειώσουν την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπατάιγ στο 90' με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης δεν θα υπάρξει κάτι σημαντικό μμε αποτέλεσμα οι Ερυθρόλευκοι να πάρουν μια τέραστια νίκη με 2-1.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Βατσλίκ, Καρμπόβνικ, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Καμαρά (81' Βρουσάι) (77' Βαλμπουενά), Εμβιλά, Α. Καμαρά (81' Κούντε), Ελ Αραμπί (88' Σισέ), Ονιεκούρου (81' Τικίνιο).

Αντβέρπ: Μπουτέζ, Μπατάιγ, Ντε Λαέτ, Αλμέιδα, Μπούτα, Ναιγκολάν (67' Γκέρενς), Βεστράετε, Σαμάτα, Μιγιόσι (67' Μπένσον), Φίσερ, Φρέι (79' Εγκενστάιν)

