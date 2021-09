Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής MED 9: Μεταναστευτικό και κλιματική κρίση στην κορυφή της ατζέντας

Διευρυμένη η Σύνοδος Κορυφής των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Τη Σύνοδο Κορυφής των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοξενεί σήμερα η χώρα μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται πλέον για το MED9, καθώς η ομάδα των επτά χωρών που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στην ομάδα της EUMED εμπλουτίζεται από φέτος με τη συμμετοχή της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Στην ατζέντα της Συνόδου που αποκτά ξεχωριστή γεωπολιτική βαρύτητα, βρίσκονται οι προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή, νέες εν δυνάμει κρίσεις, όπως η απειλή κύματος μεταναστευτικών ροών μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν αλλά και κρίσεις, των οποίων τις συνέπειες βιώνουν ήδη οι χώρες της Μεσογείου, όπως η κλιματική αλλαγή.

Μάλιστα όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η φετινή Σύνοδος Κορυφής του MED9 θα εστιάσει στην κλιματική κρίση, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάγκη κοινής δράσης και συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου.

Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος: ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα, και ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας Αουγκούστο Σάντος Σίλβα.

Το σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ, Αυστραλίας και Βρετανίας για την περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι δεν ενημερώθηκε, δεν μπορεί παρά να επηρεάσει τις συζητήσεις σε ένα σαφώς νεοδιαμορφούμενο γεωπολιτικό σκηνικό, παρά το γεγονός πως αναμένεται να αναλυθεί και να αποτιμηθεί διεξοδικά στην προσεχή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Την ξεχωριστή σημασία της Συνόδου υπογραμμίζει και η παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που θα παρακολουθήσει τις εργασίες της.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα:

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 12:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

Στις 14:15 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στις 15:30 θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής με θέμα την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις στην Μεσόγειο, στην οποία θα συμμετάσχει και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στις 17:00 θα αρχίσει η Σύνοδος Κορυφής EUMED 9

Στις 19:40 οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στις 20:30 οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο EUMED 9 θα παρακαθίσουν σε δείπνο.

