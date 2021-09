Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: πιθανή η μεταφορά πληρωμής της πρώτης δόσης

Το ενδεχόμενο όχι μόνο δεν διαψεύσθηκε από τον Σταϊκούρα, αλλά επιβεβαιώθηκε εμμέσως πλην σαφώς. Τι θα αλλάξει και πότε θα πληρωθεί η 1η δόση.

Την δυνατότητα να μεταφέρουν την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, που είναι προγραμματισμένη για το τέλος Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι θα έχουν οι 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Το ενδεχόμενο αυτό όχι μόνο δεν διέψευσε, αλλά εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ3 η πρώτη προσέγγιση του είναι να έχει την δυνατότητα ο πολίτης να πληρώσει την 1η δόση του φόρου είτε στις 30 Σεπτεμβρίου είτε στις 31 Οκτωβρίου μαζί με την 2η δόση.

Σημείωσε επιπροσθέτως, «θα το αξιολογήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες όσο πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα».

Η απόφαση αυτή φαίνεται να λαμβάνεται διότι ο Σεπτέμβριος, είναι ένας μήνας με πολλές φορολογικές υποχρεώσεις, μετά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, που οι φορολογούμενοι - όσοι δεν έχουν πληρώσει τις δόσεις Ιουλίου και Αυγούστου - πρέπει να εξοφλήσουν δύο δόσεις από τον φόρο εισοδήματος. Και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η δόση του τρέχοντος μηνός.

Κατά συνέπεια εξετάζεται το ενδεχόμενο, με σοβαρές πιθανότητες, να υιοθετηθεί να έχει την δυνατότητα ο φορολογούμενος - ιδιοκτήτης ακινήτου να μεταφέρει, χωρίς πρόστιμο, την πληρωμή της δόσης του Σεπτεμβρίου, στο τέλος Οκτωβρίου, όπου και θα πληρώσει διπλή δόση.

Τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσουν να αναρτώνται στο myaade.gov.gr την προσεχή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδος.

Το συνολικό ποσό που θα ζητήσει από τους φορολογούμενους το υπουργείο Οικονομικών είναι περίπου 2,5 δισ. και η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 6 δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται στο τέλος Φεβρουαρίου, ενώ ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ δεν θα έχει διαφορές με πέρυσι.

Ωστόσο εκτιμάται ότι θα είναι περισσότεροι εκείνοι, ο αριθμός τους θα αγγίξει το 1,5 εκατ., που θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ ή μηδενικό, εξαιτίας του ότι τα εισοδήματά τους ήταν μειωμένα, λόγω της πανδημίας το 2020.

Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνων, που είτε απέκτησαν, είτε πούλησαν ακίνητα μέσα στο 2020, οπότε και ο ΕΝΦΙΑ θα είναι διαφορετικός από αυτόν που είχαν πληρώσει πέρυσι.

