Ιαπωνία: συναγερμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση. Μεγάλοι ογκόλιθοι πετάχθηκαν σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά από τον κρατήρα.

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση μετά από έκρηξη ηφαιστείου στα νοτιοδυτικά της χώρας, με μεγάλους ογκόλιθους να πετάγονται σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά τον κρατήρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Σύμφωνα με πρακτορείο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αμέσως μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Όρος Οντάκε, στην περιφέρεια της Καγκοσίμα.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε το επίπεδο συναγερμού σε 3 – στην πενταβάθμια κλίμακα – με το επίπεδο 5 να προβλέπει εντολή εκκένωσης - για να περιορίσει την πρόσβαση στην περιοχή γύρω από το ηφαίστειο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Πολλές αρχικές «εκρήξεις» σημειώθηκαν στον κρατήρα χθες, ανέφερε η υπηρεσία, την οποία επικαλέστηκε το Kyodo, το οποίο προειδοποίησε ότι μεγάλοι ογκόλιθοι που εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο ενδέχεται να προσγειωθούν σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων.

Μια παρόμοια έκρηξη σημειώθηκε στο Όρος Οντάκε τον Μάρτιο, για την οποία η μετεωρολογική υπηρεσία είχε επίσης εκδώσει συναγερμό επιπέδου 3.

Η Ιαπωνία, στην οποία υπάρχουν πολλά ενεργά ηφαίστεια, βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου καταγράφονται πολλοί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.

