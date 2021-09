Κόσμος

ΗΠΑ – Μπάιντεν: συνεχίζει να υποχωρεί η δημοτικότητα του Προέδρου

Μετά τους χειρισμούς του στο Αφγανιστάν, ο Μπάιντεν δέχεται αυστηρή κριτική και για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, με τους Αμερικανούς να εμφανίζονται όλο και πιο επικριτικοί απέναντι στην απάντησή του στην πανδημία του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εθνικό επίπεδο, στο χρονικό διάστημα 15-16 Σεπτεμβρίου, έδειξε ότι το 44% των ενηλίκων Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Μπάιντεν στο προεδρικό αξίωμα, ενώ το 50% την αποδοκιμάζει, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δηλώνει αναποφάσιστο.

Η δημοτικότητα του Μπάιντεν μειώνεται από τα μέσα Αυγούστου από τότε που η αφγανική κυβέρνηση που έφερε τη στήριξη των ΗΠΑ κατέρρευσε και οι θάνατοι που σχετίζονται με την Covid-19 αυξάνονται σε όλη τη χώρα.

Ενώ η πλειοψηφία των Αμερικανών στηρίζει τα μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού και χρήσης μασκών που πρόσφατα διέταξε ο Μπάιντεν για να επιβραδύνει την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι επέκριναν αυτό που κρίνουν ως υπερβολική αντίδραση από τον Λευκό Οίκο.

Η εβδομαδιαία δημοσκόπηση έδειξε ότι ο αριθμός των Αμερικανών που ενέκρινε την απάντηση του Μπάιντεν στην πανδημία μειώθηκε κάτω από το 50% για πρώτη φορά: Περίπου το 48% εγκρίνει τις πολιτικές του προέδρου για την Covid-19, ενώ το 46% τις αποδοκιμάζει.

Την ίδια περίοδο της προεδρίας του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περίπου το 38% των Αμερικανών ενέκρινε την απόδοσή του στο αξίωμα, ενώ το 57% την αποδοκίμαζε.

Η τελευταία διαδικτυακή δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.005 ενήλικους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 442 Δημοκρατικών και 360 Ρεπουμπλικανών σε όλες τις ΗΠΑ. Αυτή έχει περιθώριο σφάλματος περίπου 4 ποσοστιαίων μονάδων.

